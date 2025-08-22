Odbor direktora je pozvao zaposlene koji su potpisali obustavu rada da omoguće normalno odvijanje saobraćaja, kako bi se spriječila veća šteta i stvorili uslovi za konstruktivne razgovore.

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

Odbor direktora Željezničke infrastrukture (ŽICG) održao je danas hitan sastanak povodom, kako navode, “nezakonite obustave rada“. Oni su pozvali zaposlene da omoguće normalno odvijanje saobraćaja. kako bi se spriječila veća šteta i stvorili uslovi za konstruktivne razgovore.

“Na sastanku je jednoglasno pružena podrška izvršnoj direktorici u cilju rješavanja nastale situacije i svih napora na normalizaciji željezničkog saobraćaja. Takođe, konstatovano je da svako uvećanje zarada treba da bude u zakonskim okvirima, kroz pregovore sa reprezentativnim sindikatima, u cilju izrade i zaključivanja Kolektivnog ugovora”, navodi se u saopštenju Odbora direktora, piše CdM.

Podsjetimo, otpravnici vozova iz Željezničke infrastrukture Crne Gore obustavili su danas rad, a time lokalni i međunarodni saobraćaj na pruzi Beograd–Bar.