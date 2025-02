Skupština opštine (SO) Budva usvojila je većinom glasova budžet za ovu godinu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prethodno je lokalni parlament u predlog nacrta budžeta uvrstio i amandmane predsjdnika Opštine Nikole Jovanovića, kojima je predviđeno da se ove godine iz gradske kase izdvoji 100.000 eura za porodice tragičano nastradalih u masakrima na Cetinju, pola miliona eura na ime besplatnog predškolskog vaspitanja i 270 hiljada eura subvencije za podstanare, prenose Vijesti.

Za budžet su glasali odbornici liste "Budva naš grad", Evropskog saveza , Građanskog pokreta URA, Demokratske partije socijalista (DPS), "Pokreta za Grad".

Uzdržani su bio odbornci Demokratske Crne Gore i Pokreta Evropa sad (PES).

Odbornici koalicije "Za budućnost Budve", nijesu glasali iako su prisustvovali zasijedanju.

Pomoćnik sekretara za finansija Slavko Đukanović kazao je da je budžet projektovan na 64 miliona eura, te da je dobio saglasnost resornog ministarstva, prenose Vijesti.

" Ovaj budžet je dobra polazna osnova za dalji razvoj grada kako za ovu, tako i naredne godine. Nadam se da ćemo uspjeti da budžet što efikasnije i u što većem procentu realizujemo", kazao je Đukanović.

Odbornik "Pokreta za Grad" Đorđe Zenović istakao je da budžet ne odstupa ni u čemu što je bila praksa prethodnih godina.

"Realan je budžet, nešto više od 47 miliona eura, a da se ostatak od 17 miliona eura prenosi iz prošle godine i to je posljedica nerealizacije kapitalnog budžeta, i nerealizovanih investicija, zbog čega se novac prenosi. Kada je riječ o izdacima, devet milioan eura je za bruto plate i u znatnom dijelu je uslovljeno projektima Evropa sad 1 i 2, ali i dodatnim zapošljavanjem ljudi u administraciji. Nesporno je da budvanska opština, koja je među najbogatijim opštinama u Crnoj Gori može da iznese ove troškove, ali mora se ići na smanjenje broja zaposlenih", naglasio je Zenović i iznio sugestiju da se smanje reprezentacije prije svega sekretarijatima i službama, kako prenose Vijesti.

Kako je kazao "Pokret za Grad" će glasati za budžet.

Todorović: Politički brak DPS-a, SDP i Budva naš grad

Kada je riječ o amandmanima , Zenović je pohvalio Jovanovićevu incijativu.

Odbornica "Za budućnost Budve" Jovana Todorović na početku izlaganja čestitala je "sklapanje političkog braka između 'Budva naš grad', SDP i DPS".

"Imali smo priliku da vidimo prvu bračnu noć i mladnece, starog svata, ali ne znamo gdje je anđibula bila. Dobijali smo poruke od građana koji su glasali 'Budva naš grad' masovno su pisali da su prevareni, jer su glasali za nešto drugo. Pitam odbornika Dejana Božovića, koji je nosilac liste 'Budva naš grad' kome nijesmo čuli glas, jer je on trebalo da bude predsjednik Opštine, da kaže nešto, jer izgleda da mu je oduzeta riječ. Čula sam o njemu kao finom, elokventnom čovjeku", naglasila je Todorović i dodala da je ministar finansija dao rezervu kada je riječ o troškovima budžeta, prenose Vijesti.

Osvrnula se na platformu Nikole Jovanovića, navodeći da je ona bila mazanje očiju, jer u predloženom budžetu nema ništa ono što je u tom programu iznešeno, od bolnice, šetališta do vrtića.

"Predlog budžeta je skandalozan, jer nema predizbornih obećanja koja su data. Pošto ste 75 hiljada eura izdvojili na službema putovanja pitam vas gdje ste krenuli i kad se vraćate", kazala je Todorović.

Optužila je Jovanovića da je izdajnik , te da "rivom prošeta ruku pod ruku sa Stevanom Džakovićem".

Reagovao je Jovanović navodeći da je izlaganje "cirkusantsko", te da kada govori o političkom brarku, neka "Za budućnost Budve" prvo pogleda u svoje dvorište i sa kim su oni sklapali neprincipijelne brakove, pišu Vijesti.

"Nemojte vi da nam držite političke lekcije koje nemaju veze sa moralom i etikom", naglasio je Jovanović.

"Kada sam se ja borio protiv DPS, ta partija je bila jaka i bila je vlast. Tada je Todorović bila u DPS. Meni je na ponos što sam bio označen tada za državnog neprijatelja. Kao što sam se borio protiv tog režima, boriću se i protiv ovog novog koji kopira onaj pređašnji", naglasio je Jovanović.

Rabrenović: Amadmanima se maskira neracionalna potrošnja

Ilija Gigović ( Za budućnost Budve) ocijenio je da je transfer Komunalnom preduzeću 2020. bio milion eura, a ove godine 1,7 miliona eura i to bez izdataka za odlaganje otpada što je dodatnih 1,2 miliona eura, što je ukupno 2,7 miliona eura, prenose Vijesti.

"To su enormno velika sredstava koja rastu iz godinu i godinu rastu, iako Komunaolno može samostalno da posluje, jer zarađuje sedam miliona eura. Pitam da li će ovih 2,7 miliona eura biti iskorišteno za krpljenje 'rupa' što je uradio direktor Predrag Ivanović. Pitam da li se vrši nadzor na trošenje novca i enormno zapošljavanje", kazao je Gigović.

Dejan Rabrenović (PES) naglasio je da svaki građanin ne bi bio protiv amandmana, ali to je učinjeno da se zamaskira ostalo, poput izdataka od devet miliona eura za plate, pa 370 hiljada eura za ugovore o djelu ili 1,7 miliona eura za Komunalno preduzeće... ali da će ta partije biti uzdržana, pišu Vijesti.

"Akademija znanja je isključena iz finansiranja, što je smiješno jer je društvo dobilo sertifikat za uspješno poslovanje, a tih 100 hiljada eura se potroši za reprezentacije", kazao je on.

Živana Mudreša ( URA) smatra da je budžet realan, racionalan i urađen kako treba, te pohvalila Jovanovićeve amandmane koji odražavaju predizbornu platformu te partije.

Saša Samardžić ( DPS) istakao je da je u pitanju najznačajnija sjednica jer se donosi dokument koji u poreskom smislu ima snagu zakona.

"Budžet je sinteza i ogledalo rada svih organa. Zadovoljni smo, jer smo kao klub odbornika učestvovali na javnoj raspravi, ali nažalost njoj je prisustvovalo malo političkih subjekata i građana.Potrebno je smanjiti troškove i za rad i ugovore o djelu, ali ne na uštrb zaposlenih, te izvršiti preraspodjelu. Treba da smanjimo sredstva za ugovore o djelu smanjiti i primijeniti Zakon o državnim službenicima i namještenicima. Treba da se napravi analiza kulturnih manifestacija koje se organizuju dominantno ljeti i kako se ne bi preklapale", istakao je Samardžić i naglasio da je potrebno imati komisije i radna tijela koja će suštinski utvrditi da li se novac koji je usmjeren troši za ono za šta je dodijeljen.

On je naglasio da ovaj budžet oslikava program DPS-a od besplatnih vrtića do subvencija za podstanare.

Manojlović Jovovićević: Nadam se da će biti rebalansa budžeta u koji će biti uvršeni projekti bitni za građane

Marija Manojlović Jovićević (DPS) istakla je da je u pitanju budžet razvoja, a ne strateških investicija.

"Treba da posmatramo širu sliku i pošaljemo poruku našim građanima da smo odgovorni i izglasamo budžet, jer je Budvi potrebna stabilnost u pružanju usluga i nesmetano funkcionisanje administracije, jer smo u privremenom finanisiranju, kako bi grad konačno profunkcionisao. Nadam se da ćemo kroz rebalans usvojiti sve one investicije koje su značajne za naše građane", kazala je ona.

Kažanegra Stanišić optužila Jovanovića da šalje pripadnike narko kamataškog kartela da je zaplaše

Rasprava o budžetu bila je burna, kada se za riječ javila Dragana Kažanegra Stanišić (Demokratska Crna Gora), te optužila Jovanovića koji je garant budžeta, da je iznosio laži na njen račun aludirajući na njegovo sinoćno gostovanje u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti u kojoj je prvi čovjek Budve govorio o stanu u Pržnu i poslu njenog supruga.

Ona je istakla da budžet ne govori o nekom uspješnom radu, nego o nerealizovanim investicionim ciklusima, velikoj zaposlenosti.

"Predsjednik Opštine je odgovoran za realizaciju budžeta. Ne mogu se oteti utisku koji imam u prethodnom periodu u postupanju predsjednika Opštine, čovjeka koji je garant izvršenja budžeta, koji je sebi dao za pravo da u javnom prostoru iznosi neistine, i to na prizeman način, radeći izverzirano, jer mu takav vid ponašanja nije stran. Predsjedniče Opštine, ne služi Vam na čast takvo ponašanje, posebno jer ste se ustrijemili prema meni, jer nisam bila u javnom prostoru da Vam mogu odgovoriti. Vrlo muški i viteški. Niste rekli da ima sudsku presuda pravosnažna u moju korist, da je tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu. Takođe ste rekli da ste kao šef kabineta dali otkaz mom suprugu, a niste rekli da je on prekinuo sam radni odnos. Imam pravo da odbranim svoje lično dostojanstvo" istakla je ona.

Predsjednik SO Petar Odžić ju je prekinuo, ali mu je ona odgovorila da ne pokušava da je prekine, jer ju je Jovanović blatio, prenose Vijesti.

"On se ustremljuje na ženu, na građanku čiji integritet pokušava da unizi. Mogu da mi prijete njegovi kerberi, njegova bulumenta da mi prijeti i da mi obigrava oko kuće. Nećete me ućutkati, jer ja nisam kao Jovanović, poslušnik narko- kamataškog kartela. On što priča je laž i neka ga sram bude", poručila mu je Kažanegra Stanišić.

Odžić joj je oduzeo riječ i kazao da neće dozvoliti da se rasprava o budžetu privatizuje, te joj predložio da organizuje pres konferenciju.

Kažanegra Stanišić je kazala da joj ne može biti oduzeta riječ.

Jovanović je iskoristio mogućnost da odgovori, te poručio da uvijek govori istinu pa i u slučaju Kažanegre Stanišić.

"Ne znam u kom je svojstvu ona u parlamentu, da li kao državna sekretarka ili odbornica, jer nezakonito obavlja funkciju", kazao je Jovanović.

Kažanegra Stanišić mu je odgovorila "opet lažeš".

Ona je zatražila od Odžića da sada Jovanoviću oduzme riječ.

U polemiku se uključio i Željko Franeta, odbornik Demokrata, nastala je vika u sali, koji je pozvao Odžića da prekine Jovanovića jer iznosi neistine.

Kažanegra Stanišić optužila je da Jovanović iznosi laži klike koju predvode Milo Božović, Dragan Perović...

"Gdje vam je ugovorac Saša Brković iz kancelarije? On ovdje na svakoj sjednici sjedi, prijeti i zastrašuje", kazala je ona ponovo aludirajući na emisiju Načisto u kojoj se i u ovom slučaju govorilo.

Odžić je isključio svima mikrofone i zamolio da se vrate na temu, te kazao da neće dozvoliti ni jednu rečenicu više, nakon čega se rasprava prekinula.

Kuljača: Budžetu nedostaje vizija, nema kapitalnih projekata koji će Budvu preobratiti u grad

Nemanja Kuljača (Za budućnost Budve) optužio je Odžića da ima selektivan pristup i da ne omogućava odbornici Kažanegri Stanišić da kaže, ali je omogućio predsjedniku Jovanoviću da politički govori, prenose Vijesti.

"Predstavljate da ste jednaki prema svima, a nijeste. Što se tiče budžeta, ono što mislim da mu nedostaje je njegova realizacija. To potvrđuju ovih 17 miliona eura koje su prenijeti iz prošle godine jer nijesu realizovane investicije. Imamo priliku kroz ovu sjednicu da se otkrije ko predstavlja vlast, jer znamo ko su predsjdnici SO i Opštine, ali ne znamo ko je većina. Ovom budžetu nedostaje vizija i sličan je svakom prethodnom. Kapitalnih projekata koji će Budvu preobratiti u ozbiljan grad, toga ovdje nema, a ne vidi se veza budžeta sa strateškim planom razvoja grada. U suštini je ovo koalicini dogovor", istakao je Kuljača.

Jovanović: Sve što je u platformi nalazi se u budžetu

Predsjednik Opštine Nikola Jovanović je kazao da je budžet razvojni, a ne potrošački, kako se govori, te da je na istorijskiom nivou.

Kako je naglasio usvajanjem budžeta stiču se uslovi da se ljetnja sezona pripremi, jer je Budva dugo u privremenom finansiranju.

"Kada se govori da nema nekih projekata iz platforme, morate biti upoznati da postoje kumulatnive stavke, poput one kod glavne arhitektice kojima će biti raspisivani konkursi. Znači, sve ono što je predviđeno platformom se nalazi u budžetu. Kada se govori o platama, Budva u odnosu na ostale crnogorske opštine, nalazi se na najnižoj ljestivici, kada je riječ koliko se novca izdvaja za zarade, svega 13,7 odsto budžeta", istakao je on.

Jovanović je kazao da je gradu potreban svako ko svojim radom želi da doprinese razvoju, prenose Vijesti.

"Poziv i onima koji se ovdje nalaze u opozciji da vidimo kako će se njihovi kadrovi u Vladi odnositi prema Budvi. Čini se da su se već opredijelili za opstrukciju, Budvi se ništa nije opredijelilo. Ne izdvajaju ni za njihove državne organe, pa tako mi treba da izdvajamo za Dom zdravlja, Hitnu pomoć, škole, vrtiće.. Nemojte tražiti šta je uradila Opština, nego što su nadležni državni organi uradili. Nisam primijetio da su njihove aktivnosti u Vladi usmjerene da se pomogne Budvi i da se prekine negativna praksa 'ništa za Budvu i ove godine'", kazao je Jovanović.

Bojana Pićan (Za budućnost Budve) odgovorila je da upravo to što prenose 17 miliona eura iz prethodne godine govori o nesposobnosti vlasti, te da ne prebacuju Vladi, jer nijesu uradili tehničku dokumentaciju ni za jedan projekat.

"Gledaćemo još uvijek Bemaks kako realizuje po Budvi projektuje", poručila je ona.

Milović: Političko zapošljavanje loša praksa, zaposliti stručne ljude

Nikola Milović ( DPS ) poručio je da loši primjeri nikome ne služe na čast , poput političkih zapošljavanja.

"To treba da bude prošlost. Oni ljudi koji žele da rade, treba ih zaposliti. Treba izabrati najbolje ljude na čelnim pozicijama, koji žele da pomognu razvoju grada. A imamo trenutno 1.771 zaposlenog i ugovoraca", naglasio je on, kako prenose Vijesti.

Prema njegovim riječima ključno je pitanje kako budžet staviti u funkciju predstojeće sezone.

"Budžet koji se sada usvoja i rebalans koji će biti polovinom godine, omogućavaju da se realizuju projekti iz platforme i da konačno iz Budve krenu lijepe vijesti. Odluke koje mi ovdje donosimo moraju biti sa ljudskim likom i karakterom. Zapamtite, samo je jedna tema ovdje - Grad Budva i građani Budve", istakao je Milović.

Pred odbornicima u nastavku zasijedanja je Plan investicija, Program uređenja grada, izbori novih odbora direktora Komunalnog preduzeća i Mediteran reklama, kao i novog saziva Opštinske izborne komisije, prenose Vijesti.