Za svega nekoliko dana zvanično počinje glavna turistička sezona, koja će sa sobom donijeti veći broj automobila, turista, gužve na putevima, plažama i u gradskim zonama. Iako je lokalna samouprava tehnički spremna, predsjednik Skupštine opštine Budva, Petar Odžić, izrazi je nezadovoljstvo ukupnom situacijom i pravcem kojim se razvija turistička ponuda crnogorskog primorja.

“Sezona je sa aspekta lokalne samouprave potpuno pripremljena. Formirano je koordinaciono tijelo koje prati sva dešavanja, gradska čistoća je na visokom nivou, ulice su obilježene, rasvjeta funkcioniše”, izjavio je Odžić.

Međutim, stanje na terenu je daleko od idealnog, kako prenosi RTV Budva.

“Plaže nisu spremne, a od Aerodroma Tivat do Budve putovanje traje i po tri sata, zbog rupa i loše putne infrastrukture. Aviodostupnost je najgora do sada”, istakao je on.

Odžić naglašava da su ključni problemi izvan nadležnosti lokalne samouprave, te da odgovornost snosi i vrh države.

“Ljudi sa državnog nivoa ne rade ono što bi trebalo. Ministri zaduženi za turizam nisu ni posjetili Budvu, iako ova opština generiše gotovo 60% turističkog prometa. Umjesto toga, posjećuju hotelske grupacije i partijske kolege. Ako misle da se takav pristup neće odraziti na rezultate sezone i prihode koje država ima od turizma, u velikoj su zabludi”, poručio je predsjednik budvanskog parlamenta.

Prema njegovim riječima, Opština Budva godišnje ubira više od 30 miliona eura od poreza na nepokretnosti, te se uspjeh sezone neće značajno odraziti na lokalne finansije, ali bi mogao imati ozbiljne posljedice po državni budžet, prenosi RTV Budva.