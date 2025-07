Nakon više od mjesec dana zadržvanja, brod Crnogorske plovidbe konačno napustio američke vode.

Izvor: Crnogorska plovidba

Brod "Kotor" kompanije Crnogorska plovidba AD iz Kotora, isplovio je danas, sa sidrišta američke luke Savana u Džordžiji na put preko Atlantika, do britanske luke Tajn.

"Kotor" koji je nakrcan teretom koji treba da bude isporučen u toj britanskoj luci, očekuje se u Tajnu 30.jula.

Na ovaj način makar privremeno je stavljena tačka na sagu oko neizvjesne sudbine tog broda koji je zbog nekoliko proceduralnih i manjih tehničkih nedostataka otkrivenih na njemu prilikom PSC insekcije američke Obalne straže, bio prinudno zaustavljen 15.juna u luci Savana, pišu Vijesti.

U međuvremenu je brod tamo prilikom kontrole inspektora klase Bureau Veritas koja je uslijedila, doživio havariju glavne elektronske razvodne table na glavnom pogonskom motoru zbog čega je ostao bez pogona, pa je Obalska straža dala nalog jednoj lokalnoj kompaniji za tegljenje brodova da njeni remorkeri do otkanjanja kvara, asistiraju "Kotoru" gurajući ga uz operativnu obalu luke uz koju je on inače, bio vezan.

Zbog toga i drugih troškova nastalih u vezi sa neplaniranim zadržavanjem broda do otklanjanja nedostataka koje je na njemu evidentirala američka Obalska straža, "Kotor" je u proteklih mjesec dana u SAD neplanirano svom vlasniku – Crnogorskoj plovidbi pričinio troškove od oko 950.000 dolara.

Američki povjerioci – kompaija Moran Tug Service čiji su remorkeri asistirali "Kotoru", odnosno firma Colonial na čijem je kargo terminalu brod bio zadržan, pristali su da ne pokreću proces sudske zapljene i prinudne prodaje bulkcarriera od 35.000 tona Crnogorske plovidbe radi namirenja svojih potraživanja, već je u visini tih potraživanja na brod stavljena hipoteka obavezom Crnogorske plovidbe da u dogovorenom ruku, izmiri ova dugovanja.

U međuvremenu je i Obalska straža SAD, iako su ministar pomorstva Filip Radulović i izvršni direktor Barske plovidbe Boris Mihailović tvrdili da je "Kotor" navodno u "katastriofalnom tehničkom stanju" i da je nesposoban za plovidbu, konstatovala da su nedostaci na njemu otrkriveni 15. juna, otklonjeni i da je brod ispravan i sposoban za plovidbu, te mu je prvo u petak omogućeno da iz luke Savana isplovi na sidrište, par milja pred obalom u vodama Atlanstkog okeana, a onda potom i da isplovi na komercijalno putovanje preko okeana, za Veliku Britaniju.

"Nakon što su otklonjeni svi nedostaci koje je konstatovala američka Obalska straža i kontrole od strane inspektora klase Bureau Veritas, brod 'Kotor' je dobio zeleno svijetlo da napusti teritorijalne vode SAD i on sada plovi prema Velikoj Britaniji gdje treba da iskrca teter koji vozi za račun svog aktuelnog unajmitelja, kompaniju 'Trithorn Bulk'", kazao je "Vijestima" izvršni direktor Crnogorske plovidbe Vladimir Tadić, prenose Vijesti.

Simptomatično, otklanjanje svih nedotastaka i kvarova na "Kotoru" poklopilo se sa sa formlanim okončanjem ubrzano sprovodene inicijative koju je pokrenuo ministar pomorstva Filip Radulović a Vlada prihvatila, da Skupština akcionara Crnogorske plovidbe u kojoj je država vlasnik 100 odsto kapitala, doneseodluku o hitnoj prodaji oba broda te kompanije, a za koje miniostr tvrdi da su u "katastrofalnom" i "lošem" tehničkom stanju.

Državni sekretar u Ministarstvu pomorstva Jovan Šćekić je kao tako predstavnik državog kapitala, na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara C rnogorske 16.jula, i izglasao odluku o prodaji brodova "Kotor" i "Dvadesetprvi maj".

Međutim, svi problemi "Kotora" nisu u potpunosti otklonjeni jer je čak 13 članova njegove posade u srijedu pismeno zatražilo od izvršnog direktora Crnogorske plovidbe da oni budu pod hitno iskrcani sa tog broda i da im se islate sva zaostala primanja i dvije redovne plate preko njih.

"Vijesti" imaju uvid u pismo koje je 13 pomoraca sa "Kotora" poslalo direktoru Crnogorske plovidbe a u kojem oni, pozivajući se na Granski kolektivni ugovor za pomorstvo, saopštavaju da jednostrano "raskidaju ugovor o radu bez dodatnog otkaznog roka", traže isplatu svih zaostalih i neisplaćenih im zarada i primanja po do sada važećim ugovorima o njihovom radnom angažmanu na Crnogorskoj plovidbi te naknadu u visini od dvije osnovne zarade preko toga, kao i da budu što prije iskrcani i repatrirani u Crnu Goru o trošku svog dosadašnjeg polsodavca.

Ovaj dopis pored ostalih, potpisali su i zapovjednik "Kotora", kapetan duge plovidbe Dejan Popović i upravutelj stroja na tom brodu Nikola Dabović, kao i sva tri oficira palube, odnosno treći oficir stroja.

Zanimljivi da raskid ugovora i iskrcaj sa broad traže i dva kadeta palube i jedan asistent stroja - mladi pomorci ukrcani na "Kotoru" radi obavljanja neohodne pomorske prakse prije polaganja ispita za sticanje zvanja oficira, iako se ovakav njihov postupak može izuzetno loše odrazoti na njihove buduće karijere i spremnost bilo kojeg drugog brodara da na svoje brodove ukrca kadete/asistente koji su ovako postupili tokom svoje obavezne prakse.

"Tačno je da se 13 članova posade broda 'Kotor' obratili sa zahtkjevom za raskid ugovora i iskrcaj sa broda, ali je tačno i da sve da su htjeli, oni nisu mogli da se iskrcaju u SAD jer američke vlasti to nisu dozvoljavale. Oni su dakle, ostali na brodu i obavljaju svoje dužnosti do prispijeća 'Kotora' u Veliku Britaniju gdje će onda najvjerovatnije biti iskrcani i poslati kućama", kazao je Tadić dodajući da je to "očito podukt sve ove loše atmosfere koja se u vezi sa brodom i kompanijom" u crno0gorskoj javnosti stvara posljednjih mjesec dana, a što uz problem sa likvidnošću Crnogorske plovidbe, vrlo destimulišuće djeluje na ljude koji plove na njena dva broda.

Inače, prema nezvaničnim informacijama "Vijesti", Barska plovidba će, uz dobijeno zeleno svjetlo iz vrha Ministarstva pomorstva uskoro objaviti da jednostrano raskida kontoverzni ugovor o poslovno –tehničkoj saradnji koje je ona sa Crnogorskom, na insitiranje Ministarstva pomorstva, potpisala krajem maja.

Iako je stručnja javost upozoravala da je riječ o nezakonitom, do sada u praksi svjetske pomorske industrije neviđenom i potencijalno za obje kompanije špetnom ugovoru, Ministarstvo pomorstva i izvšrni direktor Barske plovidbe Boris Mihailović su ovaj aranžmen javnosti predstavljali kao "spašavanje Crnogorske ploviodbe".

Međutim, pokazalo se da je on zapravo realuzacija scenarija nazvanog "Programirano gašenje Crnogrske plovidbe AD" iz "Plana restrukturiranje brodarskih društava u Crnoj Gori” a koji je krajem marta, za potrebe Ministratstva pomorstva izradila anonimna firma "Računovođa" D.O.O iz Podgorice.

Ministarstvo je ovaj Plan do sada krilo od javnosti ali su "Vijesti" došle do njega i objavile da se umjesto zvanično saopštenog "spašavanja", zapravo po njemu realizuje programirano gašenje Crnogorske plovidbe.

Barska inače, nije realizovala svoj dio obaveza prema tom ugovoru jer od ugovorenih ukupno million eura za poboljšabje njene likvidnosti i prevazilaženje problema u poslovanju, kompaniji iz Kotora do sada uplatila samo 300.000 eura. U članu 2 ugovora na kojem je insistrao ministara Radulović, piše da se Barksa "obavezuje da će Crnogorskoj plovidbi na ime budućih ostvarenih najamnina (dva broda Crnogorske koji su Barskoj povjereni na upravljanje – prim. aut.), obezbjediti za podršku likvidnosti u toku 2025. godine novčana sredstva u iznosu do 1.000.000 eura. "

"Ovaj iznos će biti uplaćivan avansno, u tranšama, a shodno dospjelim obavezama CP prema povjeriocima…. BP je dužna da postupa s pažnjom dobrog privrednika te da upravlja brodovima na održiv način uz istovremenu optimizaciju troškova", piše da su ugovorene obaveze Barske.

Međutim, samo nekoliko dana nakon što je Barska formaslno preuzela upravljanje brodovima Crnogorske, "Kotor" je zaustavljen u SAD zbog ključnog nedostatka – neznanja posade ko je zapravo tzv. DPA osoba u kompaniji koja upravlja brodom, a da bi s ena brodu u praksi sprovodio Safety Management System po međunarodnoj Konveciji o menadžmentu sistema sigurnosti ISM.

Uz to Barska, potom nije Crnogorskoj prebacila ni preostalih ugovorenih 700.000 eura, iako bi taj novac Kotoranima jako puno značio da brže i uz manje troškove koji nastaju dok brod stoji, izbavi "Kotor" iz Savane.

Dan nakon što su "Vijesti" objavile Plan po kojem Ministarstvo pomorstva ne spašava već programirano gasi Crnogiorsku plovodbu , ministar Radulović je saopštio da Vlada navodno, više nema nikakve zakonske mogućnosti da pomogne Crnogorskoj plovidbi zbog čega po njemu, treba pod hitno prodati oba njena broda za koje je kministar javno ustvrdio da su u "katastrofalnom" i "lošem" tehničkom stanju, iako je PSC inspekecija "Dvadesetprvog maja" u Južnoj Koreji prošla bez ijedne primjedbe i otkrivenog nedostatka na njemu, a američki Coast Guard je u međuvremenu i "Kotoru" dao zeleno svjetlo da nastavi sa plovidbom.