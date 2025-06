Građani Tivta, plaže nisu „vraćene“ i ne mogu biti „vraćene“ dok se ne ispoštuju zakonske i druge administrativne procedure, a to će se desiti tek kada Opština Tivat dobije zavničan dopis od JP za upravljanje morskim dobrom, poručili su iz Opštine Tivat

Izvor: MONDO/ Milica Mrvaljević

“Na trenutak smo pomislili da je 1. april ili početak predizborne kampanje, ali ispostavilo se da je samo jeftin spin. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom najavljuje gromopucateljno da nešto vraća Tivtu i to dogovara sa organizatorom prošlonedjeljnih protesta na plaži Belane i predsjednikom Skupštine opštine Tivat, a da su pri tom i jedan i drugi nenadležni za pitanja o kojima se razgovaralo”, naveli su iz tivatske opštine u reagovanju.

Drago im je, kažu, zbog njihovih lajkova, kako prenosi CdM.

“Drago nam je i zbog činjenice da imate slobodnog vremena i mašte, ali o ovim pitanjima, koliko god vam se to sviđalo ili ne, ne možete odlučivati bez prisustva druge strane i zvanično nadležnog organa, a u ovom slučaju to je Opština Tivat. Da smo znali da to ide na ovako volšeban ad hoc način, bez saglasnosti Upravnog odbora JPMD, mi bismo predsjednika Skupštine opštine i građanskog aktivistu Novakovića poslali na sastanak još prošle godine, ako bi to bilo na korist građana i čitave vaseljene. O ozbiljnosti ovog susreta govori i činjenica kako se, po učesnicima sastanka, javne površine tako lako mogu „davati“ i „uzimati“, dok je za to vrijeme Opština Tivat u obavezi da učestvuje na tenderima za zakup marine i sidrišta, koji su joj shodno Programu već ustupljeni. Elem, imali ste na pretek i vremena i prilika i molbi od strane Opštine da se stvari poprave i kroz Program privremenih objekata u zoni morskog dobra i kroz tenderske procedure, ali i kroz priču o stavljanju na upotrebu brojnih plaža i kupališta. Vi to ne želite, nećete ili ne možete”, dodali su iz Opštine Tivat, prenosi CdM.

Sa druge strane, kako kažu, “pokušavate agresivno izvrtati činjenice”.

“Ukoliko želite da imate ma kakvu saradnju sa Opštinom Tivat, vrijeme je da se uozbiljite. Po saznanjima Opštine Tivat, za širokogrudo „vraćenih“ šest plaža, niko se nije javio na raspisani javni poziv. Izgleda da je čitava zamisao u tome da Komunalno preduzeće Tivat održava te plaže u sezoni. Ali kada je u pitanju i ova tema, opet su za stolom pogrešni sagovornici. Građani Tivta, plaže nisu „vraćene“… i ne mogu biti „vraćene“ dok se ne ispoštuju zakonske i druge administrativne procedure, a to će se desiti tek kada Opština Tivat dobije zavničan dopis od JP za upravljanje morskim dobrom”, naveli su iz te lokalne samouprave.

Na sastanku koji će, prema njihovim riječim, odjekivati u istoriji Tivta kroz vjekove, nije bilo riječi o statusu parkinga na Seljanovu.

“Koji ste izdali mimo odredbi o javnim nabavkama, niti o činjenici da ste plažu Belani dodjelili preduzeću koje je vršilo poslove nadzora na izgradnji šetališta na Belanima i koje je uništilo i do besmisla usporilo realizaciju tog projekta. Trgovina uticajem i (ne)nadležnost učesnika sastanka, posebna su tema o kojoj ćemo opširnije drugog puta”, zaključili su iz Opštine Tivat, prenosi CdM.