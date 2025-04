Tivatska kompanija "Manor hotels", koja je vlasnik hotela "Casa manor", podnijela je prigovor drugostepenoj komisiji Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom

Izvor: MONDO/ Milica Mrvaljević

Manor hotels zahtijevajući da se poništi odluka o ustupanju hotelskog kupališta na Seljanovu podgoričkoj kompaniji "General invest", navodeći da je ona nezakonita, te da postupak vrednovanja treba ponovo izvršiti, kako prenose Vijesti.

"Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača zasnovana je na netačnim činjenicama i pogrešnoj primjeni materijalnog prava. Predlažemo da drugostepeni organ poništi/ukine odluku i predmet vrati na ponovno odlučivanje prvostepenom organu. Ovo je legitimno očekivanje, imajući u vidu sveukupno činjenično i pravno stanje našeg slučaja. A sve u cilju da u ponovnom postupku bude donesena zakonita i pravilna odluka", navodi se u prigovoru u koji su "Vijesti" imale uvid.

Za zakup hotelskog kupališta dužine 71 metara na Seljanovu, na kojem je dozvoljeno postavljanje otvorenog šanka od 20 kvadrata sa terasom od 100 metara I čija je početna minimalne cijena sezonskog zakupa bila 7.365 eura, pristigle su ponude dvije kompanije, "Manor hotels" i podgoričke kompanije "General invest" vlasnika hotela "Porto Palace", prenose Vijesti.

Pravo učešća na javnom pozivu, kako je objavljeno iz Morskog dobra, imali su vlasnici ili zakupci hotela visoke kategorije sa 4 ili 5 zvjezdica koji se nalazi u prvom pojasu uz kupalište. Ukoliko nema ponuđača sa takvim hotelima, kako je navedeno, pravo učešća su imali vlasnici hotela visoke kategorije koji se nalazi na katastarskoj parceli čija najisturenija tačka donje ivice ne može biti udaljena više od 250 metara vazdušne linije od gornje ivice kupališta, prenose Vijesti.

Prvostepena komisija je konstatovala da je ponuda tivatske kompanije "Manor hotels" formalno neprivatljiva, da se hotel "Casa Manor" nalazi u zaleđu kupališta, ali i ne u prvom pojasu uz kupalište, čime, kako je utvrđeno, ne zadovoljava uslov iz javnog poziva, zbog čega ponuda nije bila vrednovana. Tenderska komisija prvorangirala je ponudu "General invest", konstatujući da se njihov hotel "Porto Palace" nalazi u prvom pojasu uz kupalište, nakon čega je izvršeno bodovanje na osnovu ponuđene cijene, te referenci.

Iz "Manor hotels" tvrde da se hotel kompanije "General invest" nalazi dalje od 250 vazdušne linije od kupališta, zbog čega zahtijevaju poništenje odluke, prenose Vijesti.

"Najisturenija tačka (u odnosu na more) donje ivice katastarske parcele 120 na kojoj je hotel 'Casa Manor' udaljena je ne više od 250 metara od najisturenije take gornje ivice kupališta, tačnije, udaljena je 72,92 metara vazdušnom linijom. Najisturenija tačka (u odnosu na more) donje ivice katastarske parcele 553 na kojoj je hotel 'Porto Palace' udaljena je više od 250 metara od najisturenije tačke gornje ivice kupališta, tačnije, udaljena je 271,23 metara vazdušnom linijom”, navodi se u obavještenju kompanije 'Manor hotels' koje je bilo dostavljeno tenderskoj komisiji.

Prema iznesenim činjenicama i citiranom propisu, kako ističu, nesporno je da ponuđač "Manor hotels" ima pravo učešća na javnom pozivu, dok to pravo nema "General invest".

"Vidi se da prvostepeni organ, tenderska komisija JP Morsko dobro nije obratila pažnju na razloge obavještenja koje je dostavilo 'Manor hotels', što je uticalo na to da činjenice ne budu pravilno i potpuno utvrđene, a sljedstveno tome, i da materijalno pravo ne bude pravilno primijenjeno. U suprotnom, da je tenderska komisija imala u vidu činjenice iz obavještenja, ne bi donijela odluku koju je donijela. Naprotiv. Donijela bi odluku kojom bi ponuda 'Manor hotels' bila izabrana kao najpovoljnija. Dakle, u našem slučaju, nije bilo činjeničnog osnova da se primijene odredbe javnog poziva zato što ni 'General invest', ni 'Manor hotels' nemaju hotel koji se nalazi u prvom pojasu uz kupalište", ističe se u prigovoru "Manor hotels", prenose Vijesti.