Turska je suspendovala bezvizni režim za državljane Crne Gore sa običnim pasošima.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore obavještava javnost da je, na osnovu Odluke predsjednika Republike Turske suspendovana primjena odredaba Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o uzajamnom ukidanju viza, potpisanog 18. januara 2008. godine, u dijelu koji se odnosi na državljane Crne Gore, nosioce običnih pasoša.

“Shodno navedenoj odluci, od 7. decembra 2026. godine, državljani Crne Gore, nosioci običnih pasoša, moraće da pribave vizu za ulazak u Republiku Tursku. Pozivamo građane da prilikom planiranja putovanja u Republiku Tursku imaju u vidu navedenu promjenu viznog režima i da prate zvanična obavještenja Ambasade Republike Turske u Podgorici u vezi sa uslovima i procedurom za pribavljanje viza”, navode iz MVP.