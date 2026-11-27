Brena je sa kolegom gajila decenijsko prijateljstvo, ali i saradnju u Grandu, a onda je sve preko noći puklo.

Izvor: Instagram/lepabrenaa

Istorija domaće estrade ne pamti mnogo saradnji koje su imale takvu silinu kao što je to bio spoj Lepe Brene i Miroslava Ilića sredinom osamdesetih godina. Bili su udarne igle tadašnjeg neprikosnovenog menadžera Rake Đokića, a njihov vanvremenski duet "Jedan dan života" iz 1985. godine oborili su sve rekorde.

Ipak, nekadašnje ogromno poštovanje i neraskidiva profesionalna veza pretvorili su se u višedecenijski hladni rat, a nekadašnji scenski partneri na kraju su se našli oči u oči u sudnici Palate pravde, na suprotnim stranama.

Zlatno doba

Tokom osamdesetih, Brena i Miroslav provodili su mjesece zajedno na napornim turnejama po Americi i Australiji. Upravo u tom periodu, daleko od očiju domaće javnosti, rodila se velika ljubav između "slavuja iz Mrčajevaca" i Mirjane Antonović. Brena je iz prvih redova svjedočila njihovoj vezi, pružajući im podršku i čuvajući njihovu privatnost.

Kada se rodio Mirjanin sin Devin, a pevač odlučio da prekine kontakt i ne prizna očinstvo, došlo je do prvih pukotina. Brena je bez zadrške ostala uz prijateljicu i njeno dijete, što je označilo početak kraja njenog odnosa sa Ilićem.

Mirjana Antonović je kasnije u svojoj knjizi otkrila da je pjevačeva supruga Gordana bila kriva za prekid kontakata:

"Gordana je oterala sve ljude od njega, posebno nije voljela Brenu i Sašu Popovića jer su se družili sa mnom. Brena i Saša su u lošim odnosima sa Miroslavom zbog mene, ali i zato što je posle naše veze počeo da pije i pravi gluposti. Znali su njegovu tajnu, i umjesto da im bude zahvalan što su ćutali, sve ove godine ih je javno napadao”.

Estradni rat i decenije bez pozdrava

Tokom devedesetih i dvehiljaditih godina, jaz je postajao sve dublji. Dok su Brena i Saša Popović gradili imperiju "Grand produkcije“, Miroslav je postao jedan od njihovih najglasnijih kritičara, optužujući ih za komercijalizaciju i estradni kič.

O nekadašnjoj saradnji sa Brenom govorio je kao o dalekoj prošlosti koja se nikada više neće ponoviti:

"Dijelili smo binu kada je imalo smisla i kada je vrijedelo, i to je bilo najljepše vrijeme. Nikada se više naša saradnja neće ponoviti”.

Kada bi ga novinari pitali o nekadašnjoj koleginici i njenoj podršci Mirjani, Miroslav nije birao riječi, poručujući joj otvoreno da mu se skine sa grbače i tvrdeći da mu se čitava afera montira.

Suočavanje u Palati pravde

Najveća drama odigrala se u septembru 2021. godine, kada se folk zvijezda pojavila u beogradskoj Palati pravde kao ključni svjedok u procesu za utvrđivanje očinstva koji je Devin Antonović vodio protiv Miroslava.

Pjevač je prošao pored nekadašnje saradnice bez pogleda, a Brena je pred sudijom provela više od sat i po vremena, detaljno iznoseći sve što je vidjela na zajedničkim putovanjima.

Po izlasku iz sudnice, Brena je smireno opisala njihov susret:

"Ja komuniciram sa svima i ni sa kim nemam problem, pa ni sa Miroslavom. Ali, komunicirali smo preko sudije. Ovo je 21. vijek, nadamo se da je danas veoma lako preko DNK analize utvrditi ko je otac, a ko majka”.

"To nije pitanje sreće, nego morala“

Kada je Viši sud donio presudu kojom je utvrđeno da Miroslav Ilić jeste biološki otac Devina Antonovića, folk diva nije krila zadovoljstvo što je istina konačno izašla na vidjelo, naglasivši da bi sve ponovila bez razmišljanja:

"Jako sam srećna zbog presude. Tačnije, nije to pitanje sreće već moralne etike. Miroslav je bio sa mnom i Mirjanom dve godine na turneji, obišli smo cio svijet. Zabavljali su se i voljeli tada i rezultat te ljubavi je Devin. Naravno da bih opet bila svjedok. Prijatelj sam u dobru i u zlu, i majka sam. Vidite kako se ta djeca osjećaju, za mene je to veoma važno”.

Sa druge strane, Mirjana Antonović javno se zahvalila pjevačici na hrabrosti i lojalnosti:

"Brena je jedinstvena i hrabra žena. Kaže to što jeste, sviđalo se to nekome ili ne! Ne plaši se nikoga i ničega, primjerna je majka i izvrsna prijateljica. Brena se ne plaši Miroslava”.