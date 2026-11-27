Čupić je nakon razgovora sa Milatovićem poručio da Srbija i Crna Gora treba da grade posebne i bolje odnose, ističući da je evropski put Crne Gore inspiracija za Srbiju.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Govoreći o razgovoru sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, predsjednik Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsjednika Republike Aleksandar Čupić naglasio je da, imajući u vidu povezanost dvije zemlje, ne samo da postoji prostor za unapređenje saradnje već da ona mora biti posebna u odnosu na saradnju sa ostalim zemljama Evrope.

„Veoma nam je drago što se Crna Gora trenutno nalazi na vratima Evropske unije i to nam predstavlja inspiraciju“, rekao je Čupić.

Naveo je da je sa Milatovićem razgovarao i o njegovom političkom iskustvu, te izrazio uvjerenje da će unapređenje odnosa dvije države donijeti korist njihovim građanima.

„Mislim da postoji volja i među građanima Srbije i među građanima Crne Gore da ti odnosi budu mnogo bolji nego što su sada i da se ne koriste u dnevno-političke svrhe, kao što je to znalo da bude u prošlosti“, poručio je Čupić.