Ruska teniserka Mira Andrejeva pohvalila je ukrajinsku teniserku Elinu Svitolinu i nije slutila da će to izazvati njenu besnu reakciju.

Izvor: Crystal Li / Alamy / Profimedia / Crystal Li / Alamy / Profimedia

Ruska teniserka Mira Andrejeva osvojila je WTA finale pošto je pobijedila ukrajinsku teniserku Elinu Svitolinu u finalu (7:5, 6:3), međutim posle tog meča - više se priča o govorima. Andrejeva je pohvalila Svitolinu i njen stručni štab, iako je pobijedila, dok je Ukrajinka potpuno ignorisala rezultat Ruskinje zbog odnosa dvije zemlje i tekućeg sukoba, ali ne samo to.

Svitolina je čak zamjerila Andrejevoj što ju je pohvalila pred cijelim svijetom, smatrajući da su ti komentari bili proračunati, pa je čak pokušala da ih zabrani uoči ceremonije o čemu je sada pisao britanski "Telegraf".

Svitolina branila Andrejevoj da je hvali

Svitolina i njen menadžerski tim unaprijed su pokušali da spriječe neprijatnu situaciju tako što su, navodno, unapred organizovali da teniserke odgovaraju na pitanja voditelja ceremonije Endrua Krasnija, umjesto da drže tradicionalne govore. Krasniju je, navodno, izričito rečeno da Andrejevu NE pita ništa o Svitolini. Ipak, Andrejeva je odlučila da se direktno obrati ukrajinskoj teniserki i to je iznerviralo Svitolinu.

"Dakle, nije riječ samo o nepredviđenom neprijatnom trenutku. Prethodno su već preduzeti koraci kako bi se izbjegla upravo takva situacija", navodi se u osuđujućem tekstu Britanaca koji u ovome ne vide ništa sporno.

Šta je rekla Andrejeva posle meča?

Mirra Andreeva delivered an unforgettable speech after winning the 2026 WTA Finals: ​“This is an amazing motivation for me to get my driver's license as fast as I can — if not, I’m going to be a passenger princess forever. ​I want to congratulate Elina [Svitolina] and her team for an amazing week. You’re an amazing mom to come back and do this. ​And the last person I want to thank is myself — for always doing the hard work, for never quitting, for always believing in myself, and for not taking days off.” https://t.co/o274SKxLqa — Kalshi Tennis (@KalshiTen)November 15, 2026



Ukrajinka se, kao što smo navikli već, nije rukovala sa Ruskinjom, ali to Miri Andrejevoj nije predstavljalo problem i htjela je da ipak pohvali svoju koleginicu, ne sluteći da će joj ova zamjeriti sledeće riječi:

"Želim da čestitam Elini i njenom timu na nevjerovatnoj nedelji. Imali ste sjajnu sezonu. Znam koliko je teško izgubiti u finalu. Imaš malu ćerku, ti si nevjerovatna majka, s obzirom na to da si uspjela da se vratiš i ostvariš ovakav rezultat. Ne mogu sad ni da zamislim koliko je to teško. Čestitam tebi i cijelom tvom timu! Želim vam sreću u narednoj sezoni", rekla je Andrejeva tokom dodele nagrada, na šta Svitolina nije reagovala.

Svitolina burno reagovala

Nekoliko dana posle meča, Svitolina je dala intervju u kome je zamjerila Andrejevoj: "Ne volim da gubim, pogotovo u finalu. Za mene je to veoma bolno, kao ubod nožem u srce. Zato sam bila jako tužna".

"I tokom dodjele nagrada sam znala da će tražiti reči da mi čestita. Mislim da to nije bilo baš korektno - mi ne stiskamo ruke i ne fotografišemo se sa predstavnicima zemlje agresora, pa to izgleda kao provokacija. Bilo mi je veoma neprijatno. Znala sam da će to izazvati odjek u medijima, a mediji ih često podržavaju u ovakvim situacijama. Tako da, da, bilo je krajnje neprijatno", rekla je Svitolina.