Crna Gora je zatvaranjem poglavlja 1 i 12 stigla do ukupno 23 privremeno zatvorena poglavlja od 33, čime se dodatno približila završnici pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Crna Gora je zatvaranjem poglavlja 1 – Sloboda kretanja robe i 12 – Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika stigla do 23 privremeno zatvorena od ukupno 33 pregovaračka poglavlja, pa je do završetka pregovora ostalo još deset. Iz Vlade i evropskih institucija poručeno je da je cilj da sva preostala poglavlja budu zatvorena do kraja godine, dok premijer Milojko Spajić očekuje potpisivanje Ugovora o pristupanju Evropskoj uniji u junu naredne godine, piše Rtcg".

Dva nova poglavlja zatvorena su na 30. Međuvladinoj konferenciji između Crne Gore i Evropske unije u Briselu, gdje je crnogorsku delegaciju predvodio Spajić.

On je juče nakon sastanka kazao da zatvaranje poglavlja 1 i 12 predstavlja nastavak rezultata na evropskom putu.

„Dok se godina približava kraju, isporučujemo rezultate. Svaka reforma traži veliku posvećenost, rezultati su tu. Naš fokus ostaje nepromijenjen – vladavina prava, snažne institucije, bolji životni standard“, rekao je Spajić.

Kako je naveo, Vlada očekuje da u narednim sedmicama nastavi zatvaranje preostalih poglavlja.

„Nastavićemo snažno narednih sedmica da bismo zatvorili sva poglavlja do kraja godine, a da bi u junu bio potpisan Ugovor o pristupanju, a mi 2028. dostigli istorijski cilj – punopravno članstvo“, kazao je Spajić.

On je najavio i još jednu međuvladinu konferenciju krajem ovog mjeseca, dok će, prema njegovim riječima, posebno važan biti decembar.

„Crna Gora je spremna za sva preostala poglavlja i za narednu fazu u procesu pristupanja. Očekujemo da naš rad, ostvareni rezultati i ispunjene obaveze budu prepoznati kroz evropsku političku odlučnost“, rekao je Spajić.

Državni ministar Irske za evropske poslove i odbranu Tomas Birn ocijenio je da je završetak pregovora Crne Gore i EU „na dohvat ruke“, ali da je potrebno nastaviti rad.

„Ostajemo pri ocjeni da je moguće zatvoriti sva poglavlja tokom irskog predsjedavanja, odnosno do kraja godine“, rekao je Birn.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da je Crna Gora zatvaranjem još dva poglavlja napravila novi korak ka potpisivanju Ugovora o pristupanju već narednog ljeta.

„Napravili smo još jedan korak na putu Crne Gore ka potpisivanju Ugovora o pristupanju Evropskoj uniji već narednog ljeta. Danas smo zatvorili još dva pregovaračka poglavlja koja se odnose na slobodu kretanja robe i bezbjednost hrane“, navela je Kos.

Ona je istakla da reforme sprovedene u tim oblastima donose konkretnu korist građanima i privredi.

„Reforme u okviru ovih poglavlja znače jednostavniju trgovinu sa EU, bezbjedniju hranu za potrošače i bolju zaštitu zdravlja životinja i biljaka“, kazala je Kos.

Kako je poručila, nakon što je zatvoreno više od dvije trećine pregovaračkih poglavlja, Crnoj Gori su i dalje potrebni jedinstvo i fokus na reformama.

„Crnoj Gori su potrebni kontinuirano jedinstvo i fokus na sprovođenje reformi kako bi uspješno završila posljednju etapu svog evropskog puta“, zaključila je Kos.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević ocijenila je da je Crna Gora zatvaranjem poglavlja 1 i 12 „dva koraka bliže“ završetku pristupnih pregovora.

„Današnja Međuvladina konferencija donijela je konkretan rezultat, privremeno smo zatvorili poglavlja o slobodi kretanja robe i bezbjednosti hrane“, navela je Gorčević.

Ona je istakla da zatvaranje tih poglavlja znači sigurnije proizvode i hranu za građane, ali i bolju pripremljenost domaćih proizvođača za evropsko tržište.

„Dva koraka smo bliže cilju da do kraja 2026. godine završimo pristupne pregovore sa Evropskom unijom“, poručila je Gorčević.

Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Satler čestitao je zatvaranje još dva poglavlja, navodeći da je cilj sve bliži.

„Čestitke Crnoj Gori na zatvaranju još dva važna poglavlja u pregovorima o pristupanju EU – poglavlja 1 i 12“, naveo je Satler.

Kako je kazao, time se Crna Gora približava jedinstvenom tržištu Evropske unije od 450 miliona ljudi, uz unapređenje bezbjednosti hrane i jačanje zaštite potrošača i životinja.

„Čestitke, cilj je sve bliži“, poručio je Satler.

Potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj posebno je istakao značaj zatvaranja Poglavlja 1 za crnogorsku privredu.

„Zatvaranjem Poglavlja 1 otvaramo vrata crnogorskim proizvodima ka jedinstvenom evropskom tržištu, jačamo konkurentnost naše privrede i podižemo standarde kvaliteta i sigurnosti“, kazao je Đeljošaj.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja saopšteno je da je taj resor zatvaranjem Poglavlja 1 ispunio obaveze u toj oblasti i direktno doprinio zatvaranju ukupno osam pregovaračkih poglavlja.

Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović ocijenio je da približavanje završnici pregovora potvrđuje predan i profesionalan rad crnogorske diplomatije.

„Ovaj rezultat je potvrda predanog, odgovornog i profesionalnog rada crnogorske diplomatije koja je, uz snažnu koordinaciju sa svim nadležnim institucijama, posvećeno i istrajno zastupala državne interese, gradila povjerenje naših evropskih partnera i dokazivala da Crna Gora ima znanje, kapacitete i odlučnost da postane punopravna članica EU“, kazao je Ibrahimović.

On je poručio da pred Crnom Gorom ostaje još posla, ali i da je završnica pregovora sve bliža.

„Nastavljamo odlučno, odgovorno i sa punim uvjerenjem da Crna Gora pripada evropskoj porodici. Na korak smo od cilja da evropska budućnost Crne Gore postane naša evropska sadašnjost. Brojimo sitno – vidimo se u EU“, poručio je Ibrahimović.

Nakon zatvaranja poglavlja 1 i 12, Crna Gora ima 23 privremeno zatvorena poglavlja, dok je do završetka pregovora ostalo još deset. Cilj Vlade je da taj posao bude završen do kraja 2026. godine, nakon čega bi uslijedila naredna faza pristupnog procesa i potpisivanje Ugovora o pristupanju.