Evropska komisija će sjutra, uz izvještaj o napretku država u procesu proširenja, objaviti i smjernice koje sadrže vremenske rokove i konkretne korake za završetak pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Izvor: Euractiv/YOUTUBE/EUROPEAN COMMISSION

Kako prenose mediji u regionu, dokument bi trebalo da bude usvojen na sjutrašnjem sastanku Kolegijuma Evropske komisije, prenosi Dan.

Prema predviđenom planu, Crna Gora bi do kraja ove godine trebalo da zatvori sva preostala pregovaračka poglavlja. Planirano je da šest poglavlja bude zatvoreno tokom novembra, a još šest u decembru.

Nakon toga, na proljeće bi trebalo da bude završen nacrt pristupnog ugovora, dok je jun predviđen kao okvirni rok za njegovo potpisivanje. Prije toga, ugovor bi trebalo da odobre sve 27 država članica EU i Crna Gora, kao i da bude preveden na zvanične jezike Unije i crnogorski jezik.

Kada je riječ o Albaniji, cilj Evropske komisije je da ta zemlja završi pristupne pregovore do kraja 2027. godine. Za ostvarenje tog plana utvrđeni su i rokovi za zatvaranje preostalih pregovaračkih poglavlja.

Albanija je, nakon Crne Gore, najviše napredovala u procesu evropskih integracija, ali je pred njom i dalje zadatak da zatvori 31 poglavlje. Zbog toga pojedine diplomate Evropske unije smatraju da je završetak pregovora do kraja naredne godine veoma ambiciozan cilj.