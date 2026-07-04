Radna grupa Savjeta Evropske unije analizirala je nacrte pozicija za poglavlja 8, 14 i 29, koja bi, prema očekivanjima

Izvor: MONDO/Mario Milojević

Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razmatrala je juče nacrte pozicija za zatvaranje tri pregovaračka poglavlja u pristupnim pregovorima sa Crnom Gorom, prenosi portal Dan.

Kako prenosi portal Dan, riječ je o Poglavlju 8 (Konkurencija), Poglavlju 14 (Transportna politika) i Poglavlju 29 (Carinska unija).

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim odlukama Evropske unije, ali se pretpostavlja da bi ova tri poglavlja mogla uskoro biti privremeno zatvorena na narednoj Međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije.

Portal Dan podsjeća da je ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Satler prije nekoliko dana izjavio da očekuje skoro zatvaranje Poglavlja 8.

Crna Gora je do sada otvorila svih 33 pregovaračka poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, dok je njih 16 privremeno zatvoreno, prenosi portal Dan.