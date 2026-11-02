Pozvao je Skupštinu da što prije završi postupak imenovanja kako bi komisija spremno dočekala parlamentarne i lokalne izbore 2027. godine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Delegacija Evropske unije (EU) u Crnoj Gori pozdravila je utvrđivanje konačne liste kandidata za predsjednika i članove Centralne izborne komisije (CIK), nakon sprovedenog transparentnog postupka izbora. Ambasador EU u Crnoj Gori Johan Satler poručio je da Skupština treba bez daljeg odlaganja da završi postupak imenovanja, kako bi nova komisija mogla profesionalno i nezavisno da djeluje uoči parlamentarnih i lokalnih izbora 2027.

U objavi na mreži X, Satler je ocijenio da je utvrđivanje konačne liste kandidata važan korak ka uspostavljanju institucije koja će štititi integritet izbornog procesa.

„Delegacija Evropske unije pozdravlja konačnu listu kandidata za predsjednika i članove Centralne izborne komisije, utvrđenu nakon transparentnog postupka izbora“, naveo je Satler.

On je istakao da je važno obezbijediti uslove za nezavisan i profesionalan rad buduće komisije.

„Time će se stvoriti uslovi da buduća Centralna izborna komisija djeluje kao profesionalna i nezavisna institucija, sposobna da štiti integritet izbornog procesa i obezbijedi kredibilno sprovođenje parlamentarnih i lokalnih izbora 2027. godine“, poručio je ambasador EU.

Satler je pozvao crnogorski parlament da što prije okonča postupak izbora rukovodstva i članova komisije.

„Delegacija Evropske unije poziva Skupštinu da bez daljeg odlaganja završi postupak imenovanja“, zaključio je Satler.