Komisija za izbor predsjednika i članova Centralne izborne komisije (CIK) jednoglasno je danas utvrdila predlog da Boško Nenezić bude predsjednik tog tijela, a Marko Savić, Boris Vukašinović, Boris Bastijančić i Veljko Vujović članovi.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Komisija je, kako je saopšteno iz Skupštine, nakon Šestog javnog konkursa, na sjednici održanoj danas, jednoglasno utvrdila Predlog liste kandidata za predsjednika i četiri člana Centralne izborne komisije i uputila ga Administrativnom odboru Skupštine Crne Gore, sa obrazloženjem.

“Time je okončan postupak predlaganja kandidata nakon pet neuspjelih konkursa i višemjesečnog zastoja u uspostavljanju nove Centralne izborne komisije”, ističe se u saopštenju.

Prethodni postupci nijesu rezultirali utvrđivanjem prijedloga liste zbog neispunjavanja propisanih uslova, nedovoljnog broja bodova ili nepostizanja zakonom propisane većine.

“Šesti konkurs sproveden je u izmijenjenom zakonskom okviru, prema unaprijed utvrđenoj i javno objavljenoj proceduri objektivnog ocjenjivanja”, navode iz Skupštine.

Na konkurs se prijavilo 13 kandidata, od kojih je, nakon provjere dokumentacije, 12 ispunjavalo zakonske uslove.

“Jedan kandidat nije ispunjavao poseban uslov u pogledu stručnog obrazovanja, dok je jedan od preostalih kandidata naknadno povukao kandidaturu”, ističe Skupština Crne Gore.

Razgovori sa kandidatima vođeni su na osnovu unaprijed utvrđene baze pitanja, uz tonsko i slikovno snimanje.

“Znanje, stručne i profesionalne kvalifikacije, iskustvo i druga postignuća vrednovani su prema devet unaprijed definisanih kriterijuma. Svaki član Komisije pojedinačno je ocjenjivao svakog kandidata, primjenjujući ista mjerila i bodovne maksimume, a ocjene su dokumentovane na posebnim obrascima.Ispunjenost zakonskih uslova predstavljala je preduslov za učešće u postupku, dok se rangiranje kandidata zasnivalo na procjeni njihove stručne i profesionalne osposobljenosti, iskustva i rezultata ostvarenih prema utvrđenim kriterijumima. Komisija je dosljedno primjenjivala ovu razliku, bez uvođenja dodatnih uslova ili odstupanja od utvrđene procedure”, dodaje Skupština Crne Gore.

Na osnovu pojedinačnih ocjena i utvrđenih rang-lista, Komisija je jednoglasno predložila Boška Nenezića za predsjednika Centralne izborne komisije, a Marka Savića, Borisa Vukašinovića, Borisa Bastijančića i Veljka Vujovića za članove Centralne izborne komisije.

“Jednoglasno utvrđivanje predloga liste odražava saglasnost članova Komisije da su predloženi kandidati, nakon vrednovanja svih kandidata prema propisanim kriterijumima, ostvarili najbolje rezultate”, dodaje se u saopštenju.

Kako su naglasili, zadatak Komisije nije bio da po svaku cijenu predloži listu kandidata, već da to učini isključivo na osnovu provjere ispunjenosti zakonskih uslova i objektivnog vrednovanja njihovih kvalifikacija.

“Profesionalnost i integritet izborne administracije zahtijevaju više od formalnog sprovođenja procedure – stručnost, odgovornost i povjerenje u način izbora nosilaca javnih funkcija”, ističe Skupština Crne Gore.

Povodom ranije iznošenih primjedbi o političkoj povezanosti pojedinih kandidata, uključujući navode o donacijama za izborne kampanje i ranijem stručnom angažovanju u tijelima političkih partija, Komisija naglašava da se takve okolnosti moraju cijeniti na osnovu konkretnih činjenica i njihovog pravnog značaja, a ne političkih kvalifikacija ili pretpostavki iznijetih u javnosti.

“Komisija je provjeravala ispunjenost zakonskih uslova, uključujući propisane nespojivosti i ograničenja u pogledu članstva i obavljanja funkcija u političkim partijama. U postupku ocjenjivanja posebno je vrednovala razumijevanje principa nezavisnosti, nepristrasnosti i integriteta funkcije, kao i sposobnost kandidata da postupaju u situacijama mogućeg političkog pritiska i sukoba interesa. Nezavisnost ne podrazumijeva odsustvo svakog ranijeg profesionalnog ili društvenog kontakta sa političkim subjektima, već sposobnost i obavezu obavljanja javne funkcije isključivo u skladu sa zakonom, bez političke pristrasnosti i nedozvoljenog uticaja”, navodi Skupština Crne Gore.

Komisija ističe da je postupak sproveden uz dosljednu primjenu unaprijed utvrđenih kriterijuma, jednak tretman svih kandidata i dokumentovanje svake faze odlučivanja.

“Time je nastojala da obezbijedi da predlog kandidata bude rezultat provjerljivog i obrazloženog vrednovanja, a ne političkih ili drugih uticaja”, dodaje se u saopštenju.

Istovremeno, Komisija naglašava da se nezavisnost i profesionalnost Centralne izborne komisije ne iscrpljuju samim postupkom izbora, već se moraju potvrđivati kroz njen budući rad, nepristrasno odlučivanje i dosljednu primjenu izbornog zakonodavstva.

“Upravo će to predstavljati ključni osnov za jačanje povjerenja javnosti u izbornu administraciju i integritet izbornog procesa u Crnoj Gori”, zaključuje se u saopštenju.