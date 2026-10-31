Komisija bi u ponedjeljak trebalo da utvrdi listu kandidata za predsjednika i četiri člana Centralne izborne komisije, koja bi već u srijedu mogla biti pred poslanicima.

Izvor: Vlada Crne Gore

Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije (CIK) trebalo bi u ponedjeljak da utvrdi listu kandidata koji ispunjavaju zakonske uslove za postavljenje na te funkcije, pišu “Vijesti”.

Prema nezvaničnim informacijama redakcije, očekuje se da lista kandidata za šefa i četiri člana CIK-a već u utorak bude pred Administrativnim odborom Skupštine, kad bi on trebalo da je potvrdi i proslijedi plenumu.

“Vijesti” nijesu mogle da dobiju informaciju ko će biti predložen u organ koji će sprovoditi izbore, ali se spekuliše da su partije vlasti i opozicije postigle dogovor da predlože po dva njima bliska kandidata, dok bi peti bio “nezavisan”. Redakcija, međutim, to nije mogla da potvrdi.

Prema očekivanjima izvora iz komisije koja se bavi CIK-om, izbor rukovodstva i članova tog novog tijela, koje će zamijeniti dosadašnju Državnu izbornu komisiju (DIK), mogao bi se naći na dnevnom redu parlamenta već u srijedu.

Takvim razvojem događaja bila bi stavljena tačka na uspostavljanje CIK-a, na koje se čeka od novembra 2025. godine, kad je raspisan prvi konkurs za popunu tog tijela. Uz taj, još četiri oglasa završila su se neuspjehom.

Na šesti konkurs, koji je raspisan 17. septembra, prijavilo se 13 kandidata. Kandidovali su se Abid Đozović, Alija Beganović, Boris Bastijančić, Boris Vukašinović, Boško Nenezić i Veljko Vujović. Prijave su podnijeli i Dragan Dašić, Marko Savić, Mihal Spevak, Muhamed Đokaj, Tina Kasalica i Uroš Vukićević. Na konkurs se bio javio i advokat Amer Šukurica, ali je, u međuvremenu, povukao kandidaturu.

Iz komisije za CIK početkom mjeseca je saopšteno da će, nakon pribavljanja informacija od nadležnih državnih organa, utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o izboru odbornika i poslanika.

Zbog nemogućnosti da se utvrdi lista, komisija je krajem jula zatražila od Skupštine da se po hitnom postupku izmijeni taj propis kako bi se proširio krug mogućih kandidata i omogućilo prijavljivanje i osobama sa završenim fakultetima iz oblasti društvenih nauka, a ne samo pravnicima.

Vlast i opozicija izmijenili su krajem jula zakon, tako da kriterijume za izbor šefa i članova CIK-a stave u drugi plan, iza formalnih uslova potrebnih za konkurisanje za te funkcije, čime su vrata institucije koja sprovodi izbore otvorili svima onima koji do sada nisu uspijevali da zadovolje standarde, a mnoge od tih ljudi prati manja ili veća stranačka sjenka.

Kriterijumi su, između ostalog, dodatno obrazovanje o izbornom sistemu i izborima, iskustvo u izbornim procesima, saradnja s državnim organima koji su sprovodili zakone ili vršili druge aktivnosti povezane s izborima, javna prepoznatljivost u oblasti izbornih procesa, saradnja s relevantnim međunarodnim institucijama i organizacijama koje se bave izborima...

Prema zakonu, ti kriterijumi više nijesu obavezni, već su “plus” onima koji ih ispunjavaju, pa u fokus dolaze formalni uslovi: biračko pravo, najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja iz oblasti pravnih i političkih nauka, te najmanje deset godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje pet treba da bude iz oblasti izbora, izbornog sistema, političkih sistema, pravosuđa i zaštite ljudskih prava.