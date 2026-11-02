"Premijeru Spajiću trebalo je šest godina da ozbiljno shvati hibridne prijetnje i pokušaje destabilizacije Crne Gore na koje smo sve vrijeme upozoravali".

Izvor: Youtube/Skupština Crne Gore/Printscreen

"A onda mu je trebalo još tri mjeseca da zatraži, sam od sebe preko svoje partije, da se strani hibridni uticaj ozbiljno istraži u Skupštini, kao ozbiljna prijetnja državi", upitali su iz Evropskog saveza.

,,Podsjećamo da je Evropski savez još tada, u avgustu, tražio od premijera Spajića da hitno zakaže sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost čiji je predsjednik, ali je iz nekog razloga on odlučio da ostavi popravni rok za destabilizaciju Crne Gore od tri mjeseca. Ili može biti da nijesu smjeli ni da pomisle da pokrenu ovo pitanje sve dok jedna od tih hibridnih prijetnji nije izgubila vlast na parlamentarnim izborima 26. oktobra, pa sada izigravaju prvoborce", saopšteno je iz Evropskog saveza, piše Pobjeda.

Država koja je dio sistema bezbjednosti NATO a uskoro će biti integrisana i u Evropsku uniju, ne može i ne smije sebi dozvoliti, smatraju oni, ovakav amaterski odnos prema pitanjima bezbjednosti države i prijetnjama po opštu sigurnost građana.

,,Vlast koja slučajno ili namjerno pravi takve propuste i štiti nekog drugog a ne svoje građane ne zaslužuje i neće biti vlast ove države. Zato pozivamo još jednom premijera da, osim sjednice skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu, hitno sazove i sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Da se jasno utvrdi ko su činioci koji pokušavaju da unesu nered u nestabilnost u Crnu Goru, ko im to u Crnoj Gori omogućava i, konačno, šta je njihov cilj, i ako je to svima nama odavno jasno", rekli su iz Evropskog saveza, prenose Pobjeda.