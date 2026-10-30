Privredna komora Crne Gore ponovo je pozvala premijera Milojka Spajića na sastanak kako bi sa predstavnicima privrede razmotrili moguće posljedice EURO modela povećanja zarada.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Privredna komora Crne Gore ponovo je javno zatražila sastanak sa premijerom Milojkom Spajićem kako bi sa privrednicima razmotrio posljedice EURO modela i moguća održiva rješenja, uz poruku da povećanje zarada mora pratiti očuvanje privredne aktivnosti, proizvodnje i investicija.

“Prošlo je 44 dana od kada je najavljen novi model povećanja zarada – EURO MODEL. Vlada je za sprovođenje tog modela utvrdila set od šest zakona koji predviđa izmjene radnog i poreskog zakonodavstva, ukidanje doprinosa za penzijsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, kao i izmjene finansiranja lokalnih samouprava. Budući da je izostala uobičajena procedura u pripremi predloga zakona, Privredna komora je u nekoliko navrata uputila poziv predsjedniku Vlade za sastanak, prvi put 24. septembra”, saopšteno je iz PKCG.

Imajući u vidu da za predloge zakona nijesu sprovedene javne rasprave, te da nijedan predlog zakona ne prati izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, Privredna komora i privrednici su uradili nekoliko simulacionih modela, koji su pokazali da će implementacija Euro modela, sa ulaznim podacima koji su dostupni, neminovno dovesti do pada konkurentnosti crnogorske privrede, smanjenja rasta i investicija, rasta sive ekonomije, otpuštanja zaposlenih, i gašenja pojedinih preduzeća.

“Model će različito uticati na različite strukture preduzeća, ali najviše će biti pogođena mikro i mala preduzeća, pogotovo na sjeveru države. Takođe, privreda ističe da se moraju sagledati specifičnosti pojedinih djelatnosti i položaj kompanija koje posluju na međunarodnim tržištima, a posebno zaštiti domaća proizvodnja”, navodi se u saopštenju.

Od najave Euro modela, odbori udruženja Privredne komore održali su niz sjednica, a njihovi zaključci i stavovi dostavljeni su predsjedniku Vlade i resornim ministrima. Svi prethodno navedeni stavovi, juče su potvrđeni i na sjednici Upravnog odbora u proširenom sastavu. Zato Privredna komora ovoga puta javno poziva predsjednika Vlade da sa privrednicima održi sastanak, na kojem će se razmotriti posljedice predloženih mjera i potražiti održiva rješenja.

“Privreda poručuje da ne traži privilegije već predvidivo okruženje u kojem se odluke zasnivaju na činjenicama, a ne na pretpostavkama. Rast životnog standarda zaposlenih je zajednički cilj svih, a da bi bio održiv mora ga pratiti očuvanje privredne aktivnosti, proizvodnje i investicija”, dodaje se.

Zajednička poruka privrednika je da su za povećanje životnog standarda zaposlenih, ali da velike promjene koje donosi Euro model zahtijevaju dijalog i prethodne konsultacije sa privredom.

“Jer je obostrani interes, i privrede i države, da se uspostavi model koji će dovesti do zajedničkog cilja, ali na održivi način”, zaključuje se.