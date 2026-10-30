Privredna komora Crne Gore ponovo je pozvala premijera Milojka Spajića na sastanak kako bi sa predstavnicima privrede razmotrili moguće posljedice EURO modela povećanja zarada.
Privredna komora Crne Gore ponovo je javno zatražila sastanak sa premijerom Milojkom Spajićem kako bi sa privrednicima razmotrio posljedice EURO modela i moguća održiva rješenja, uz poruku da povećanje zarada mora pratiti očuvanje privredne aktivnosti, proizvodnje i investicija.
“Prošlo je 44 dana od kada je najavljen novi model povećanja zarada – EURO MODEL. Vlada je za sprovođenje tog modela utvrdila set od šest zakona koji predviđa izmjene radnog i poreskog zakonodavstva, ukidanje doprinosa za penzijsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, kao i izmjene finansiranja lokalnih samouprava. Budući da je izostala uobičajena procedura u pripremi predloga zakona, Privredna komora je u nekoliko navrata uputila poziv predsjedniku Vlade za sastanak, prvi put 24. septembra”, saopšteno je iz PKCG.
Imajući u vidu da za predloge zakona nijesu sprovedene javne rasprave, te da nijedan predlog zakona ne prati izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, Privredna komora i privrednici su uradili nekoliko simulacionih modela, koji su pokazali da će implementacija Euro modela, sa ulaznim podacima koji su dostupni, neminovno dovesti do pada konkurentnosti crnogorske privrede, smanjenja rasta i investicija, rasta sive ekonomije, otpuštanja zaposlenih, i gašenja pojedinih preduzeća.
“Model će različito uticati na različite strukture preduzeća, ali najviše će biti pogođena mikro i mala preduzeća, pogotovo na sjeveru države. Takođe, privreda ističe da se moraju sagledati specifičnosti pojedinih djelatnosti i položaj kompanija koje posluju na međunarodnim tržištima, a posebno zaštiti domaća proizvodnja”, navodi se u saopštenju.
Od najave Euro modela, odbori udruženja Privredne komore održali su niz sjednica, a njihovi zaključci i stavovi dostavljeni su predsjedniku Vlade i resornim ministrima. Svi prethodno navedeni stavovi, juče su potvrđeni i na sjednici Upravnog odbora u proširenom sastavu. Zato Privredna komora ovoga puta javno poziva predsjednika Vlade da sa privrednicima održi sastanak, na kojem će se razmotriti posljedice predloženih mjera i potražiti održiva rješenja.
“Privreda poručuje da ne traži privilegije već predvidivo okruženje u kojem se odluke zasnivaju na činjenicama, a ne na pretpostavkama. Rast životnog standarda zaposlenih je zajednički cilj svih, a da bi bio održiv mora ga pratiti očuvanje privredne aktivnosti, proizvodnje i investicija”, dodaje se.
Zajednička poruka privrednika je da su za povećanje životnog standarda zaposlenih, ali da velike promjene koje donosi Euro model zahtijevaju dijalog i prethodne konsultacije sa privredom.
“Jer je obostrani interes, i privrede i države, da se uspostavi model koji će dovesti do zajedničkog cilja, ali na održivi način”, zaključuje se.