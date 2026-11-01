Premijer je poručio da je važno da svi akteri koji podržavaju evropsku perspektivu Crne Gore doprinesu rasvjetljavanju ovih pitanja, kako bi javnost i evropski partneri dobili jasnu sliku o postupcima onih za koje tvrdi da su radili protiv državnih interesa.

Izvor: Vlada Crne Gore/Bojan Gnjidić

Predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić ocijenio je da najnovija dešavanja u zemlji i regionu potvrđuju pouzdanost informacija kojima raspolažu crnogorske i partnerske bezbjednosne službe, a na koje je, kako navodi, ukazivao još krajem avgusta.

Spajić je izrazio očekivanje da će u narednom periodu, kroz rad nadležnih institucija i na osnovu relevantnih činjenica, biti utvrđeno ko je istinski zastupao državne interese, a ko je svojim djelovanjem nastojao da naruši stabilnost Crne Gore i uspori njen evropski put.

„Aktuelni procesi u zemlji i regionu potvrđuju ozbiljnost i kvalitet informacija kojima raspolažu naše i partnerske bezbjednosne službe, a na koje sam upozoravao još krajem avgusta“, naveo je Spajić na društvenoj mreži X.

Premijer je poručio da je važno da svi akteri koji podržavaju evropsku perspektivu Crne Gore doprinesu rasvjetljavanju ovih pitanja, kako bi javnost i evropski partneri dobili jasnu sliku o postupcima onih za koje tvrdi da su radili protiv državnih interesa.

„Očekujem da u narednom periodu, uz puni angažman svih aktera koji iskreno vjeruju u evropsku budućnost Crne Gore, kroz institucionalno djelovanje i na osnovu činjenica, građanima i našim evropskim partnerima pokažemo ko je zaista branio državne interese, a ko je, oslanjajući se na neformalne centre moći iz drugih država i koristeći nedozvoljene mehanizme, sistemski pokušavao da ugrozi našu stabilnost i zaustavi naš EU put“, poručio je Spajić.