Milić je prethodno obavljala funkciju vršiteljke dužnosti sekretarke, od 17. marta do 19. septembra, ali joj novi v.d. mandat nije produžen.

Izvor: Skupština glavnog grada

Jelena Milić, samostalna savjetnica u Sektoru za vršenje stručnih poslova Službe Skupštine Glavnog grada, jedina je podnijela urednu i potpunu prijavu na konkurs za izbor sekretara gradskog parlamenta u punom mandatu, prenosi Dan.

Milić je prethodno obavljala funkciju vršiteljke dužnosti sekretarke, od 17. marta do 19. septembra, ali joj novi v.d. mandat nije produžen.

O njenom ponovnom imenovanju raspravljalo se 16. septembra, kada odbornici nijesu podržali predlog predsjednika Skupštine Glavnog grada Srđana Perića da Milić nastavi da rukovodi skupštinskom službom. Za predlog je glasalo osam odbornika Preokreta, Pokreta za Podgoricu, DNP-a i Nove, dok je 19 bilo protiv, uglavnom iz DPS-a. Uzdržano je bilo 16 odbornika, pretežno iz partija koje podržavaju gradsku vlast.

Konkurs za izbor sekretara objavljen je 7. septembra, a prema listi koju je potpisala predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Anđela Mićović, jedina kandidatkinja koja je dostavila kompletnu dokumentaciju je Jelena Milić.

„Kako kandidatkinja Jelena Milić ispunjava uslove javnog konkursa, ova lista se dostavlja Komisiji za provjeru stručnih sposobnosti kandidata, za izbor sekretara/ke Skupštine Glavnog grada, na dalji postupak“, navedeno je u dokumentu.

O njenoj kandidaturi u nastavku procedure izjašnjavaće se nadležna komisija, koja treba da provjeri stručne sposobnosti kandidatkinje.

Na sjednici Odbora za izbor i imenovanja naći će se i predlog da Daliboru Zečeviću bude povjeren još jedan mandat u svojstvu vršioca dužnosti direktora Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice.

Članovi Odbora razmatraće i predloge za sastav žirija koji će odlučivati o dobitnicima Nagrade „19. decembar“.

Za članove žirija predloženi su Sonja Tomović Šundić, Vladan Radulović, Radoje Vujadinović, Srđan Stanković, Boban Melović, Boris Vukićević, Nevena Mijajlović, Milena Đukanović, Bojan Baća, Dragi Vujačić, Vuksan Simonović, Miodrag Živković i Ivona Čović.

Na dnevnom redu je i formiranje komisije za dodjelu ovogodišnje Studentske nagrade. Predloženi članovi su Irena Orović, Sanja Peković, Nataša Raičević, Sehad Čekić, Adnan Uković, Nela Milošević, Milica Kovač Orlandić, Marija Janković, Darko Lacmanović, Milica Žižić i Lina Lakić.