Kako tvrde iz kompanije, parcelu su kupili 2014. godine, kada je imala status građevinskog zemljišta, koji, prema njihovim navodima, zadržava i danas na osnovu važećeg detaljnog urbanističkog plana.

Izvor: MONDO/Milica Mrvaljević

Kompanija CG Lux saopštila je da je prije 12 godina za više od četiri miliona eura kupila zemljište na budvanskoj lokaciji Velja voda, ali da, uprkos pribavljenim urbanističko-tehničkim uslovima i izrađenoj projektnoj dokumentaciji, do danas nije dobila mogućnost da započne planiranu gradnju, prenose Vijesti.

Ovim povodom oglasili su se nakon saopštenja budvanskog odbora Demokratske Crne Gore, koji je pozvao Specijalno državno tužilaštvo (SDT) da ispita okolnosti projekta Central park. Iz CG Luxa navode da su u proteklim godinama u više navrata pokušavali da postignu dogovor sa Opštinom Budva, ali da nijedna inicijativa nije dovela do konkretnog rješenja.

Kako tvrde iz kompanije, parcelu su kupili 2014. godine, kada je imala status građevinskog zemljišta, koji, prema njihovim navodima, zadržava i danas na osnovu važećeg detaljnog urbanističkog plana.

„Kompanija je uredno pribavila urbanističko-tehničke uslove, izradila projektnu dokumentaciju i podnijela zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, u potpunosti poštujući zakonske procedure. Umjesto zakonitog postupanja nadležnih institucija, uslijedile su tri do četiri godine administrativnog ćutanja“, navodi se u saopštenju dostavljenom medijima.

U CG Luxu smatraju da postoje ozbiljni razlozi za sumnju da je višegodišnje nepostupanje institucija bilo povezano sa političkim pritiscima, za koje tvrde da su dolazili od Demokrata u Budvi i da su uticali na rad nadležnih organa.

Iz kompanije podsjećaju da su nakon višemjesečnih razgovora sa tadašnjim predsjednikom Opštine Budva Markom Carevićem pristali da odustanu od gradnje na predmetnoj parceli, uz dogovor da zemljište zamijene za stanove u sivoj gradnji u kompleksu TQ Plaza. Međutim, kako tvrde, ni taj aranžman nije sproveden.

„Same Demokrate su se javno pohvalile da su spriječile njegovu realizaciju. Danas, nekoliko godina kasnije, iste te Demokrate ponovo kritikuju pokušaj pronalaženja rješenja“, ističu iz CG Luxa.

Nakon što taj dogovor nije realizovan, kompanija je ponovo uložila sredstva u pripremu projektne dokumentacije. Prije otprilike tri godine predali su novi projekat, za koji navode da je usklađen sa izdatim urbanističko-tehničkim uslovima i važećom planskom dokumentacijom. Predmet se, prema njihovim riječima, i dalje nalazi u proceduri kod nadležnih institucija, uključujući glavnog državnog arhitektu.

Kao još jednu mogućnost za rješavanje spora navode predlog Opštine Budva da zajednički realizuju projekat izgradnje garaža i drugih sadržaja od javnog značaja, uz odgovarajuću protivvrijednost za imovinu kompanije.

„I pored svega, kompanija je spremna da razgovara o kompromisu koji bi bio u interesu grada Budve. A sada Demokrate pokušavaju da ospore i ovu mogućnost“, poručili su iz CG Luxa.

Prema podacima koje su dostavili, za kupovinu zemljišta izdvojili su više od četiri miliona eura, dok su troškovi projektovanja i pripreme dokumentacije dostigli između 500.000 i 600.000 eura. Uz to, na ime poreza na nepokretnost godišnje izdvajaju oko 65.000 eura.

Kompanija procjenjuje vrijednost zemljišta na približno 6,5 miliona eura, dok se, kada se dodaju dosadašnja ulaganja, plaćeni porezi i troškovi vezanog kapitala, ukupno finansijsko opterećenje približava iznosu od 10 miliona eura. U tu računicu, kako naglašavaju, nije uključena potencijalna izgubljena dobit.

„Posebno je apsurdno što Opština Budva svih ovih godina uredno naplaćuje porez na nepokretnost obračunat na vrijednost građevinskog zemljišta, dok se istovremeno kompaniji godinama ne omogućava da tu istu imovinu koristi u skladu sa njenom planskom namjenom“, navode iz kompanije.

Iz CG Luxa poručuju da podržavaju inicijativu Demokrata da SDT ispita čitav slučaj, uključujući način na koji je zemljište kupljeno, vlasničku strukturu, finansijska ulaganja i postupanje državnih i lokalnih institucija, prenose Vijesti.

Istovremeno, od tužilaštva traže da provjeri da li je u proteklih 12 godina bilo nedozvoljenih političkih pritisaka na državne i opštinske službenike, ko ih je eventualno vršio i zbog čega nadležni organi nijesu odlučivali po njihovim zahtjevima.

Posebno insistiraju na provjeri mogućeg uticaja predstavnika Demokrata Budva na rad institucija i eventualne povezanosti političkih intervencija sa, kako tvrde, dugogodišnjim onemogućavanjem ostvarivanja njihovih imovinskih prava.

Osvrćući se na stavove Demokrata, iz CG Luxa pitaju šta ta politička partija očekuje da kompanija uradi sa zemljištem koje je, kako navode, zakonito kupila prije 12 godina, za koje redovno plaća porez, a koje ne može da koristi za planiranu gradnju.

„Odmah da budemo potpuno jasni: Nećemo“, poručili su iz kompanije, odgovarajući na pitanje da li se od njih očekuje da zemljište ustupe Opštini bez naknade.

Dodaju da nijesu politička organizacija i da ne žele da budu dio političkih sukoba, već da im je cilj da ostvare pravo na korišćenje svoje imovine u skladu sa zakonom i važećom planskom dokumentacijom, prenose Vijesti.

„Zato pozivamo Demokrate da prestanu sa neosnovanim političkim napadima na kompaniju CG LUX i da, ukoliko imaju konkretan, zakonit i finansijski održiv predlog, taj predlog javno iznesu“, poručili su iz kompanije.

Na kraju su najavili da će, ukoliko se ne pronađe odgovarajuće rješenje, svoja prava i naknadu eventualne štete zatražiti pred nadležnim sudovima.