Milatović i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović zajedno su otvorili 27. Lučindanske susrete u Zagrebu.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Međusobno povjerenje i dobrosusjedski odnosi temelj su zajedničke evropske budućnosti, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u Zagrebu.

Milatović i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović zajedno su otvorili 27. Lučindanske susrete u Zagrebu, tradicionalno okupljanje crnogorske zajednice u Hrvatskoj, koje predstavlja važan simbol očuvanja crnogorskog identiteta, kulturne baštine i povezanosti sa domovinom.

Obraćajući se Milanoviću, domaćinima, organizatorima, i okupljenim građanima, Milatović je, kako je saopšteno iz Kancelarije za odnose sa javnošću Predsjednika, istakao značaj očuvanja osjećaja pripadnosti domovini, porodičnih vrijednosti i kulturnog nasljeđa, koje crnogorska zajednica u Hrvatskoj njeguje i prenosi budućim generacijama.

„Domovina je jezik koji pamtimo iz roditeljskog doma, pjesma koju prepoznajemo i poslije mnogo godina i vrijednosti koje prenosimo svojoj djeci. Zato su ovi susreti mnogo više od čuvanja tradicije, oni potvrđuju da se vlastiti identitet može njegovati uz puno poštovanje zemlje u kojoj živimo”, poručio je Milatović.

Govoreći o istorijskim i kulturnim vezama Crne Gore i Hrvatske, Milatović je podsjetio na zajedničko jadransko i mediteransko nasljeđe, koje se vjekovima oblikovalo kroz pomorstvo, trgovinu, arhitekturu, književnost i umjetnost.

Istakao je da su prostori od Ulcinja, preko Boke Kotorske i Dubrovnika, do Istre bili mjesta susreta i saradnje, dok stvaralaštvo Njegoša, Ivana Mažuranića, Valtazara Bogišića i Josipa Sladea svjedoči o dubini kulturnih veza dvije zemlje.

Posebno je ukazao na značaj crnogorske zajednice u Hrvatskoj, koja čuva svoje korijene i tradiciju, istovremeno doprinoseći razvoju društva u kojem živi. Kao primjer trajnosti tih veza naveo je crnogorsku zajednicu u Peroju, koja je kroz vjekove sačuvala svoj identitet i prenijela ga novim generacijama.

Naglasio je i da ovogodišnji Lučindanski susreti, kojima poseban pečat daje Kotor, dodatno potvrđuju bogatstvo zajedničkog mediteranskog nasljeđa i bliskost dva naroda.

„Naša povezanost ogleda se i u hrvatskoj zajednici u Crnoj Gori, posebno u Boki Kotorskoj. Hrvati su sastavni dio našeg društva, a njihova kultura i tradicija istinski dragulj koji obogaćuje savremenu Crnu Goru”, istakao je Milatović.

Govoreći o bilateralnim odnosima i evropskoj perspektivi, Milatović je poručio da Crna Gora odlučno nastavlja svoj put ka članstvu u Evropskoj uniji, uz očekivanje da Hrvatska, kao susjedna država i članica EU, ima važnu ulogu u tom procesu.

Naglasio je da unapređenje odnosa dvije države zahtijeva kontinuiran politički dijalog, prevazilaženje postojećih izazova i jačanje međusobnog povjerenja, uz puno uvažavanje zajedničkog istorijskog i kulturnog nasljeđa.

„Naša je zajednička odgovornost da gradimo dobrosusjedske odnose, njegujemo otvoren dijalog, prevazilazimo trenutne izazove i jačamo međusobno povjerenje. Zajednička evropska budućnost podrazumijeva ne samo političku i ekonomsku saradnju već i poštovanje različitosti, odgovornost i spremnost da budućim generacijama ostavimo prostor mira, stabilnosti i prijateljstva”, poručio je Milatović.

Milatović je zahvalio organizatorima Lučindanskih susreta na posvećenosti očuvanju tradicije i povezivanju generacija, naglašavajući da crnogorska zajednica u Hrvatskoj predstavlja važan dio nacionalnog i kulturnog identiteta Crne Gore.

Istakao je opredijeljenost da Crna Gora bude zemlja kojoj se pripadnici dijaspore rado vraćaju i sa kojom održavaju snažne veze kroz kulturu, obrazovanje, privredu i zajedničke inicijative.

„Kilometri mogu razdvajati mjesta, ali ne moraju razdvajati ljude. Dok god čuvamo svoje korijene, poštujemo jedni druge i njegujemo prijateljstvo, naše veze imaće sigurnu budućnost”, poručio je Milatović.

Na kraju obraćanja, Milatović je izrazio zahvalnost crnogorskoj zajednici u Hrvatskoj na očuvanju crnogorskog imena, kulture i tradicije, kao i na doprinosu izgradnji prijateljskih odnosa dvije države, uz želju da Lučindanski susreti nastave da okupljaju ljude i učvršćuju veze između Crne Gore i Hrvatske.

„Živjelo prijateljstvo Crne Gore i Hrvatske!”, zaključio je Milatović.