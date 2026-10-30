Iz ruske ambasade istakli su da će se pridržavati Sporazuma između Vlade Ruske Federacije i Vlade Crne Gore o uslovima uzajamnih putovanja državljana dvije zemlje, koji je potpisan 24. septembra 2008. godine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ambasada Rusije u Crnoj Gori saopštila je da će građanima Crne Gore od 30. decembra 2026. godine biti potrebne vize za putovanje u Rusku Federaciju. Ova odluka dolazi nakon što Crna Gora od 1. novembra uvede vizni režim za državljane Rusije.

Iz ruske ambasade istakli su da će se pridržavati Sporazuma između Vlade Ruske Federacije i Vlade Crne Gore o uslovima uzajamnih putovanja državljana dvije zemlje, koji je potpisan 24. septembra 2008. godine.

Kako je navedeno u saopštenju, rok za prestanak primjene obaveza koje proizlaze iz ovog sporazuma ističe 30. decembra 2026. godine, uzimajući u obzir datum zvaničnog obavještenja Crne Gore o povlačenju iz sporazuma, prenose Vijesti.

Nakon tog datuma, državljani Crne Gore za ulazak u Rusiju moraće da posjeduju odgovarajuću vizu, bez obzira na vrstu pasoša koji koriste.

„Od ovog datuma državljani Crne Gore moći će da uđu u Rusku Federaciju sa vizama na svim vrstama pasoša, u skladu sa Federalnim zakonom br. 114-FZ 'O postupku izlaska iz Ruske Federacije i ulaska u Rusku Federaciju' od 15. avgusta 1996. godine“, saopšteno je iz Ambasade Rusije.

Iz diplomatskog predstavništva naveli su i da se detaljnije informacije o proceduri podnošenja zahtjeva i dobijanju ruske vize mogu pronaći na zvaničnoj internet stranici ambasade.