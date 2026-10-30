Upravni sud Crne Gore poništio je odluku Skupštine opštine Ulcinj o razrješenju bivšeg predsjednika opštine Omera Bajraktarija

Izvor: Služba kabineta opštine

Bivši predsjednik Opštine Ulcinj Omer Bajraktari (Građanski pokret URA) smijenjen je nezakonito s te funkcije, isključivo iz političkih razloga, i neko bi zbog toga morao da odgovara - poručio je njegov advokat Artan Kurti povodom presude Upravnog suda, pišu "Vijesti".

“Upravni sud Crne Gore je jasno konstatovao da obrazloženje osporene odluke kojim se Bajraktari razrješava ne sadrži nijedan jedini razlog za razrješenje, nego je isti (Bajraktari) iz čisto političkih razloga na nezakonit način smijenjen, a za šta bi svakako neko morao snositi odgovornost”, kazao je Kurti.

On je naveo da, iako je pravda u slučaju Bajraktarija bila dosta spora, ipak je bila jasna.

“Politička trgovina i korupcija nijesu jače od vladavine zakona, kao i da volja naroda i izborna volja nisu igračka u rukama određenih pojedinaca kako bi pridobili kratkoročne partijske i lične benefite”, istakao je Kurti.

Upravni sud poništio je odluku ulcinjskog parlamenta s kraja maja 2024. godine, kojom je Bajraktari razriješen s funkcije predsjednika tamošnje opštine, te utvrdio da odluka nije sadržala razloge koji bi opravdali smjenu. Prema presudi koja je donijeta 5. oktobra, sud je usvojio tužbu Bajraktarija i naložio Skupštini opštine (SO) Ulcinj da mu nadoknadi troškove spora od ukupno 847 eura.

“U ponovnom postupku tuženi organ će otkloniti nedostatke na koje je ukazano ovom presudom, i nakon toga, shodno obavezi iz člana 56 Zakona o upravnom sporu, donijeti novu, zakonitu odluku”, piše u presudi.

Presuda, kako je objasnio jedan pravnik s kojim je redakcija razgovarala, ne znači da je Bajraktari vraćen “u fotelju”, već samo da SO Ulcinj treba da donese novu odluku o njegovoj smjeni.

U obrazloženju presude navodi se da osporena odluka ne sadrži nijedan razlog kojim bi se opravdalo razrješenje Bajraktarija s funkcije, čime je povrijeđeno pravilo upravnog postupka iz člana 22 stav 7 Zakona o upravnom postupku, prema kom “obrazloženje rješenja sadrži utvrđeno činjenično stanje, materijalne propise i razloge koji, s obzirom na utvrđeno činjenično stanje, upućuju na rješenje kakvo je dato u dispozitivu”.

Sud navodi da je u odluci samo konstatovano da se Bajraktari razrješava, a da odluka ne sadrži ni materijalno-pravni propis koji je konkretno primijenjen prilikom razrješenja, “što je nužno radi ispitivanja zakonitosti rješenja, već je samo naveden propis procesnog karaktera na kom se zasniva nadležnost tužene za donošenje rješenja”.

Bajraktari je smijenjen s funkcije predsjednika prvog čovjeka Ulcinja 30. maja 2024, nešto poslije ponoći, glasovima 20 odbornika tada nove skupštinske većine, koju su činili Forca, Demokratska partija, Demokratski savez, DPS, SDP, SD i Bošnjačka stranka. Inicijativu za njegovu smjenu podnio je odbornik Force Ilir Čapuni, a među razlozima su navedeni navodni propusti u sprovođenju strateškog plana razvoja opštine, programa privremenih objekata i programa podizanja spomen-obilježja, kao i drugih obaveza lokalne uprave.

Smjena je uslijedila uoči planirane rotacije na mjestima predsjednika Opštine i SO, koje su pokrivali Bajraktari i Ardijan Mavrić (Forca), a nakon što su GP URA i Albanska alternativa bili zaključili sporazum s opozicionom Demokratskom unijom Albanaca o ulasku te partije u vlast. Međutim, naum GP URA je propao, pa je Bajraktari smijenjen, a za novog čelnika Ulcinja izabran je Genci Nimanbegu (Forca).

Kurti je rekao “Vijestima” da je poslanik Ilir Čapuni u predlogu za razrješenje iznio neistinite činjenice da Bajraktari nije obezbijedio sprovođenje strateškog plana, da nije obezbijedio predlog o izmjenama i dopunama budžeta i da nije obezbijedio kadrovski plan.

“Posebno je proizvoljna i neutemeljena činjenica da nije sprovođen program podizanja spomen-obilježja za 2023”, dodao je on.

Bajraktari je listu rekao da su interes grada i sprovođenje zakona za njega i GP URA uvijek bili iznad svega.

“Zato smo uvijek bili sigurni u ovakav ishod i upozorili na sve ovo od početka. Na kraju, rezultati rada su naša lična karta. Svaki građanin je imao priliku da uporedi naš rad i rad grupacije koja je van zakona prisvojila vlast”, naveo je on.

Bivši čelnik Ulcinja poručio je da vlast mora da stoji na pravu i pravdi.

“To je bila formula trajanja i uspjeha našeg Ulcinja”, istakao je.

Aktuelni predsjednik Opštine Ulcinj Genci Nimanbegu rekao da još nijesu dobili presudu i da će se oglasiti kad je dobiju i kad se o njoj izjasne pravni zastupnici Opštine.

Bajraktari je u tužbi osporio zakonitost odluke o razrješenju, navodeći da je ulcinjski parlament prekršio više zakonskih odredbi prilikom njenog donošenja. Tvrdio je da u odluci nijesu navedeni konkretni razlozi za smjenu, kao ni odgovarajuće pravno obrazloženje.

Ukazao je, između ostalog, i na navodne nepravilnosti prilikom sazivanja sjednice lokalnog parlamenta po hitnom postupku.

Skupština Ulcinja je u odgovoru na tužbu osporavala Bajraktarijeve navode, tvrdeći da je predlog za razrješenje sadržao dovoljno razloga za smjenu.

Lokalni parlament naveo je da je predlog podnijelo 19 od ukupno 33 odbornika i da je Bajraktari razriješen u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom Opštine Ulcinj.

U odgovoru je navedeno da su odbornici u predlogu za razrješenje obrazložili razloge za smjenu, pozivajući se na član 62 Zakona o lokalnoj samoupravi i član 115 Statuta opštine. Kao razlozi su, između ostalog, navedeni navodni propusti u sprovođenju važnih lokalnih planova i programa, među kojima su program privremenih objekata na teritoriji opštine Ulcinj, program podizanja spomen-obilježja i strateški plan razvoja opštine Ulcinj za period 2022-2028.

Skupština je tvrdila da je predlog sadržao precizne i konkretne razloge za razrješenje, te da je Bajraktari imao dovoljno vremena da ih ospori i ponudi dokaze, što nije učinio.

Međutim, Upravni sud nije prihvatio takvo obrazloženje.

“Ovo iz razloga što je predlog za razrješenje samo inicijalni akt kojim je postupak razrješenja pokrenut i koji predstavlja stav predlagača, dok odluka o razrješenju mora da sadrži razloge i ocjenu dokaza od strane organa koji izglasava razrješenje”, piše u presudi.

Sud je zaključio da predlog odbornika ne može nadomjestiti nedostatak obrazloženja konačne odluke SO.