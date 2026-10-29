Prema njegovim riječima, Skupština Crne Gore ispunila je sve neophodne zadatke kako bi država ušla u završnu etapu pregovaračkog procesa.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Crna Gora je bliža nego ikada potpisivanju Ugovora o pristupanju Evropskoj uniji (EU), čiji je tekst već pripremljen, izjavio je kopredsjedavajući Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (POSP), Tomas Vajc.

„Dinamika rada na zakonima u Crnoj Gori nije zabilježena do sada u drugim državama regiona. Ulažu se veliki napori kako bismo se približili završnici, a trenutno smo u posljednjoj fazi zatvaranja pregovaračkih poglavlja“, kazao je Vajc.

Prema njegovim riječima, Skupština Crne Gore ispunila je sve neophodne zadatke kako bi država ušla u završnu etapu pregovaračkog procesa, prenosi Dan.

„Crna Gora nikada nije bila bliža mogućnosti potpisivanja Ugovora o pristupanju. Na njegovom tekstu rade radne grupe, a dokument je već spreman“, poručio je Vajc.

On je istakao da je na sjednici POSP-a usvojena deklaracija bez glasova protiv, nakon intenzivnih razgovora i konstruktivne razmjene mišljenja.

„Dijalog je protekao u atmosferi međusobnog uvažavanja. Pažljivo smo slušali jedni druge i uspjeli da pronađemo kompromise“, naveo je Vajc.

Govoreći o izazovima sa kojima se suočavaju Crna Gora i države članice EU, Vajc je ocijenio da nijedna zemlja nije bez nedostataka, ali da je od presudnog značaja postojanje institucija koje garantuju vladavinu prava i efikasnu zaštitu životne sredine, piše Dan.

„Na sprovođenju vladavine prava i unapređenju zaštite životne sredine mora se kontinuirano raditi. Taj proces ne završava se zatvaranjem pregovaračkog poglavlja“, naglasio je Vajc.

Na kraju je izrazio očekivanje da će imati priliku da proslavi ulazak Crne Gore u Evropsku uniju kao njene 28. članice, ističući nadu da bi se to moglo dogoditi 2028. godine.