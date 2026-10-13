Milatović je u Varšavi poručio da Crna Gora želi punopravno članstvo u EU, sa jednakim pravima i obavezama.

Izvor: marko kranjc/withfirelive

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je na Varšavskom bezbjednosnom forumu da je cilj Crne Gore punopravno članstvo u Evropskoj uniji, sa jednakim pravima i odgovornostima nakon ispunjavanja neophodnih kriterijuma. Naglasio je da će kredibilitet Evropske unije zavisiti od toga da li će Crna Gora postati njena naredna članica, te da države kandidati moraju ispuniti svoje obaveze, a Evropska unija svoja obećanja.

„Evropa ne smije stvarati trajnu čekaonicu za države koje su ispunile svoje obaveze. Cilj mora ostati jasan: ravnopravno članstvo, sa jednakim pravima i odgovornostima, kada se ispune neophodni kriterijumi“, poručio je Milatović.

Istakao je da postepena integracija mora biti most ka punopravnom članstvu, a ne zamjena za njega ili izgovor za odlaganje političkih odluka koje proširenje zahtijeva. Otvarajući panel o budućnosti proširenja Evropske unije, predsjednik je naglasio da Crna Gora ima jasnu ambiciju da do 2028. godine postane 28. članica EU.

Podsjetio je da Crna Gora pregovore vodi od 2012. godine, gotovo deceniju i po, i da je danas najnaprednija država kandidat, sa 21 privremeno zatvorenim pregovaračkim poglavljem od ukupno 33. Istakao je i potpunu usklađenost Crne Gore sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije.

„Od početka nijesmo tražili prečice, izuzetke ili povlašćen tretman“, istakao je predsjednik. Naglasio je da evropska integracija podrazumijeva mnogo više od ispunjavanja mjerila i zatvaranja pregovaračkih poglavlja. Njena vrijednost ogleda se u snažnijim demokratskim institucijama, vladavini prava, odgovornosti i državi koja radi u interesu građana.

„Države koje pokažu stvarnu posvećenost demokratskim vrijednostima i snažnim institucijama treba da mogu vjerovati da će i Evropska unija ispuniti svoj dio obaveza“, poručio je Milatović.

Predsjednik je istakao da bi članstvo Crne Gore potvrdilo da je politika proširenja i dalje živa i da dosljedna posvećenost reformama i demokratiji donosi rezultate. Takav uspjeh poslao bi snažnu poruku Zapadnom Balkanu i drugim državama kandidatima da je evropska perspektiva stvarna i obnovio povjerenje u sposobnost Evropske unije da podstakne suštinske promjene.

Govoreći o podršci građana evropskom putu, Milatović je ukazao da se povjerenje u Evropsku uniju čuva kroz koristi koje ljudi osjećaju u svakodnevnom životu. Kao primjere naveo je putovanja bez viza u šengenski prostor, mogućnosti koje program Erasmus pruža studentima i profesorima, ulaganja u infrastrukturu i zdravstvo, kao i uključivanje Crne Gore u Jedinstveno područje plaćanja u eurima, SEPA. „Građani čuvaju povjerenje u evropski projekat kada Evropu mogu da vide, osjete i od nje imaju koristi već danas“, kazao je predsjednik.

„Proširenje je strateško ulaganje u mir, stabilnost i bezbjednost same Evrope, a kredibilitet EU će zavisiti upravo od toga da li će Crna Gora postati njena naredna članica“, istakao je predsjednik.