Prema njenim riječima, evropsko članstvo je strateški cilj Crne Gore već više od deset godina, a na njegovom ostvarivanju radile su brojne vlade, sa različitim rezultatima.

Izvor: Vlada Crne Gore

Potpredsjednica Demokratske narodne partije (DNP) Maja Vukićević ocijenila je da Hrvatska svojim zahtjevima otežava i usporava napredak Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji, ističući da bilateralna pitanja ne bi smjela da budu prepreka evropskim integracijama, prenosi CdM.

Prema njenim riječima, evropsko članstvo je strateški cilj Crne Gore već više od deset godina, a na njegovom ostvarivanju radile su brojne vlade, sa različitim rezultatima.

Vukićević je navela da je značajan napredak ostvaren tokom posljednjih nekoliko godina, čemu je, kako tvrdi, doprinos dala i DNP podrškom zakonskim rješenjima u Skupštini i učešćem u izvršnoj vlasti. Kao konkretne rezultate izdvojila je zatvaranje poglavlja 21 i pripreme za zatvaranje poglavlja 14, koje se odnosi na saobraćaj.

Ipak, kako je istakla, proces zatvaranja poglavlja 14 opterećen je zahtjevima Hrvatske, zbog čega se, prema njenoj ocjeni, otvara pitanje njihove opravdanosti i stvarne povezanosti sa pristupanjem Evropskoj uniji.

„Stiče se utisak da dio zahtjeva koje je ispostavila Hrvatska u suštini predstavljaju opstrukciju Crne Gore i usporavanje na putu evropskih integracija. Članstvo jedne države u Evropskoj uniji ne bi smjelo da bude sredstvo za nametanje rješenja u bilateralnim sporovima“, poručila je Vukićević.

Govoreći o otvorenim pitanjima između dvije države, Vukićević je posebno ukazala na odštetne zahtjeve bivših zatočenika logora Morinj. Poručila je da odgovornost za zlostavljanje i patnje zatočenika ne smije biti relativizovana, ali da svaki zahtjev za naknadu štete mora počivati na jasnim pravnim i činjeničnim osnovama.

Istovremeno je ocijenila da crnogorske vlasti moraju zvanično pokrenuti pitanje stradanja crnogorskih državljana u logoru Lora i obezbijediti da njihove porodice dobiju odgovarajući institucionalni odgovor.

„Crna Gora ima obavezu da traži pravdu i za svoje državljane koji su bili žrtve mučenja i ubistava u logoru Lora. Tu obavezu prije svega ima Vlada, koja to pitanje mora zvanično pokrenuti“, kazala je Vukićević.

Prema njenim riječima, odnos prema žrtvama mora biti zasnovan na jednakim kriterijumima, bez selektivnog pristupa utvrđivanju odgovornosti.

Vukićević je kritikovala i izmjene Zakona o sportu, za koje smatra da su otvorile prostor za promjenu naziva bazena u Kotoru, koji nosi ime proslavljenog vaterpoliste Zorana Džimija Gopčevića, osvajača olimpijskih, svjetskih i evropskih medalja.

Ona je ocijenila da takva odluka zahtijeva jasno obrazloženje, posebno imajući u vidu da Gopčević, kako je navela, za života nije bio optužen za počinjenje zločina.

„Neprimjeren je i način na koji je izmijenjen zakon kojim je otvoren put promjeni naziva bazena u Kotoru, čime je udovoljeno zahtjevima Hrvatske po ovom pitanju“, navela je Vukićević.

Potpredsjednica DNP smatra da Crna Gora treba da nastavi evropski put, ali da pritom mora zaštititi svoj suverenitet i legitimne državne interese. Istakla je da suočavanje sa prošlošću podrazumijeva utvrđivanje činjenica i odgovornosti, kao i da sve preuzete obaveze moraju imati odgovarajuće pravno utemeljenje.

Od ostalih članica EU očekuje, kako je kazala, da doprinesu pravednom rješavanju sporova i spriječe da bilateralna pitanja postanu instrument blokade crnogorskih evropskih integracija.

Vukićević je istovremeno izrazila nezadovoljstvo načinom na koji se, prema njenoj ocjeni, crnogorska diplomatija odnosi prema otvorenim pitanjima sa Hrvatskom, navodeći da javnost nema dovoljno informacija o pregovorima i zaštiti državnih interesa, prenosi CdM.

„Građani imaju pravo da znaju šta se od Crne Gore traži, šta predstavnici Vlade prihvataju i na osnovu kojih argumenata“, poručila je ona, dodajući da dijalog mora podrazumijevati i spremnost da se odbiju zahtjevi koji nijesu dovoljno opravdani.

Kao posebno osjetljiva pitanja izdvojila je odštetu, imovinske zahtjeve i pomorsko razgraničenje, tvrdeći da Hrvatska od Crne Gore potražuje novčanu naknadu, imovinu i teritoriju na moru koja obuhvata ulaz u Bokokotorski zaliv.

„Otvorena pitanja sa Hrvatskom zahtijevaju mnogo jasniji odgovor Vlade i parlamentarne većine. O važnim pitanjima odštete, imovine i razgraničenja mora se odlučivati na osnovu utvrđenih činjenica i interesa Crne Gore, uz punu odgovornost prema građanima“, istakla je Vukićević.

Zaključila je da Crna Gora mora pokazati da je nezavisna država koja samostalno vodi svoju politiku, poštuje druge države i istovremeno štiti sopstvene interese.

„Crna Gora je nadživjela i nadživjeće mnoge vlasti i ne može se poistovjećivati ni sa jednom vladom, ali je svaka od njih dužna da odluke donosi odgovorno, vodeći računa o njenom suverenitetu i dobrobiti građana“, zaključila je potpredsjednica DNP Maja Vukićević.