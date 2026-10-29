Presuda je donijeta 5. oktobra 2026. godine, a njome je Skupštini opštine Ulcinj naloženo da Barjaktariju nadoknadi 847 eura troškova upravnog spora, u roku od 15 dana od prijema ovjerenog prepisa presude.

Izvor: Kabinet Predsjednika Opštine Ulcinj

Upravni sud Crne Gore usvojio je tužbu Omera Barjaktarija i poništio odluku Skupštine opštine Ulcinj od 30. maja 2024. godine, kojom je razriješen sa funkcije predsjednika Opštine, prenosi Dan.

Presuda je donijeta 5. oktobra 2026. godine, a njome je Skupštini opštine Ulcinj naloženo da Barjaktariju nadoknadi 847 eura troškova upravnog spora, u roku od 15 dana od prijema ovjerenog prepisa presude.

Kako se navodi u obrazloženju presude, u koju je „Dan“ imao uvid, Barjaktari je tužbom osporio zakonitost odluke o razrješenju, ukazujući na nepravilnosti u primjeni Zakona o upravnom postupku, Zakona o lokalnoj samoupravi i Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Među ključnim prigovorima bilo je obrazloženje odluke o razrješenju, za koje je tužilac smatrao da je formulisano uopšteno, bez navođenja konkretnih razloga za njegovo razrješenje. Prema navodima iz tužbe, takvo obrazloženje predstavljalo je povredu pravila upravnog postupka i otežavalo djelotvornu sudsku kontrolu zakonitosti odluke.

Barjaktari je osporio i formalne elemente odluke, ukazujući na to da nijesu bili navedeni datum i zavodni broj. Takođe je ukazao na nepravilnosti koje se odnose na sastav i sazivanje sjednica lokalnog parlamenta.

Odlukom Upravnog suda poništen je akt kojim je Barjaktari razriješen funkcije, dok je Skupština opštine Ulcinj obavezana da snosi troškove sudskog postupka u iznosu od 847 eura.

Presuda predstavlja epilog upravnog spora pokrenutog povodom razrješenja Barjaktarija u maju 2024. godine.