Sud je odredio i privremeno oduzimanje radnog, tri teretna vozila i automobila marke „BMW“.

Izvor: Uprava policije

Viši sud u Podgorici donio je odluku o privremenoj zabrani raspolaganja nekretninama u kotorskom naselju Sutvara, kao i o privremenom oduzimanju više vozila u okviru postupka protiv Kotoranina Željka Ljepavića, kojeg Specijalno državno tužilaštvo (SDT) sumnjiči za pranje novca stečenog zelenašenjem.

Rješenje je donijela sutkinja za istragu Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša, a prema dokumentu u koji su „Vijesti“ imale uvid, Ljepaviću je zabranjeno raspolaganje porodičnom stambenom zgradom sa dva stambena prostora površine po 94 kvadrata, kao i pomoćnim objektom, koji su upisani na Milovana Ljepavića, prenose Vijesti.

Sud je odredio i privremeno oduzimanje radnog, tri teretna vozila i automobila marke „BMW“. S druge strane, odbijen je predlog tužilaštva za privremeno oduzimanje bagera „Yanmar“, jer sud smatra da ne postoji osnovana sumnja da je ta mašina stečena kriminalnom djelatnošću.

Pored nekretnina u grbaljskom naselju Sutvara, privremeno su oduzeti radni bager marke „Fiat Hitachi“, teretno vozilo „Mercedes-Benz Atego 1224“ i kamion „Mercedes-Benz 814K“, koji je, prema saobraćajnoj dozvoli, u vlasništvu Milana Bulatovića.

„Jer postoji osnovana sumnja da su navedena imovina i pokretne stvari stečene kriminalnom djelatnošću“, navodi se u sudskom rješenju.

U dokumentu je pojašnjeno da privremene mjere obezbjeđenja i oduzimanje pokretne imovine mogu ostati na snazi najduže do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Takođe, mjere će biti ukinute po službenoj dužnosti ukoliko u roku od dvije godine od njihovog određivanja optužnica ne stupi na pravnu snagu.

Kada je riječ o bageru „Yanmar“, bez registarskih oznaka i saobraćajne dozvole, sud je ocijenio da nema dovoljno osnova za njegovo privremeno oduzimanje.

„Jer ne postoji osnovana sumnja da je navedena imovina stečena kriminalnom djelatnošću“, navedeno je u obrazloženju.

Ljepavić je uhapšen 29. juna po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, koje ga sumnjiči za krivično djelo pranje novca. Tog dana službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) pretresli su stambene objekte i druge prostorije koje je koristio u Kotoru, pišu Vijesti.

Prema policijskim evidencijama, Ljepavić je evidentiran kao član kavačkog klana.

SDT sumnja da je od 2019. do kraja 2022. godine ulagao novac za koji je znao da potiče od zelenaštva u kupovinu nekretnina, koristeći i fiktivne ugovore kako bi prikrio njegovo porijeklo.

Vrhovni sud je krajem septembra produžio Ljepaviću pritvor, ocjenjujući da postoji opravdana bojazan da bi, ukoliko bi se našao na slobodi, mogao uticati na svjedoke i ometati dalji tok krivičnog postupka. Sud je procijenio i da postoji realna opasnost od ponavljanja krivičnog djela.

„Prilikom takve ocjene, Vrhovni sud je imao u vidu njegovu raniju osuđivanost 2021. godine za produženo krivično djelo zelenaštvo, kao i činjenicu da to krivično djelo i pranje novca, za koje je sada osnovano sumnjiv, imaju izraženu imovinsku komponentu i povezana su sa ostvarivanjem protivpravne imovinske koristi“, navedeno je u saopštenju.

Pritvor mu je prvobitno određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici od 30. juna, a zatim produžen odlukom krivičnog vijeća tog suda od 23. jula. Prema posljednjem rješenju, može trajati najduže do 29. decembra.

Ljepavić je i ranije bio hapšen zbog sumnje na zelenaštvo. U februaru 2021. godine lisice su mu stavljene zbog sumnje da je tokom 2017. i 2018. godine davao pozajmice u iznosima većim od 30.000 eura, uz mjesečnu kamatu od 10 odsto.

Tada se sumnjalo da je na taj način „pribavivši na taj način nesrazmjernu imovinsku korist u iznosu od 92.000 eura“.

„Vijesti“ su tada, pozivajući se na sagovornika iz vrha Uprave policije, objavile da je Ljepavić bezbjednosno interesantno lice (BIL) i da je blizak kavačkom kriminalnom klanu.

Nikšićanin Maksim Matović (23) uhapšen je zbog sumnje da je tokom prošle godine sugrađaninu, koristeći njegovo teško imovinsko stanje, teške životne prilike i nuždu, pozajmljivao novac uz nesrazmjerno visoku mjesečnu kamatu od 20 odsto.

Iz Uprave policije saopšteno je da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, u koordinaciji sa nadležnim Osnovnim državnim tužilaštvom, sproveli planske i ciljane aktivnosti usmjerene na otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela zelenaštva.

„Tokom kojih su identifikovali M. M. (23) iz Nikšića, osumnjičenog za ovo krivično djelo, i lišili ga slobode“, navedeno je u saopštenju.

Prema rezultatima kriminalističke obrade, Matović je, kako se sumnja, tokom 2025. godine oštećenom pozajmljivao novac uz mjesečnu kamatu od 20 odsto, koristeći njegovu tešku finansijsku situaciju, čime je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist.

Postupajući po naredbi nadležnog suda, policija je pretresla stan i druge prostorije koje osumnjičeni koristi. Tom prilikom pronađeni su i oduzeti predmeti koji će biti predmet daljih provjera i vještačenja, prenose Vijesti.

Po nalogu državnog tužioca, Matović je uhapšen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo zelenaštvo, a potom je, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku sproveden nadležnom tužilaštvu.

Iz Uprave policije pozvali su građane koji su bili žrtve zelenaštva, kao i one koji su zbog toga bili izloženi pritiscima, prijetnjama, ucjenama ili drugim oblicima ugrožavanja, da slučajeve prijave policiji.

„Pravovremene prijave i saradnja građana od posebnog su značaja za otkrivanje i dokazivanje ovih krivičnih djela, identifikovanje i procesuiranje odgovornih lica, kao i zaštitu lične bezbjednosti i imovine građana i sprečavanje daljeg iskorišćavanja lica koja se nalaze u teškoj finansijskoj situaciji“, poručili su iz Uprave policije.