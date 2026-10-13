Andrija Mandić ostaje na čelu skupštine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Danas je u Skupštini Crne Gore održano glasanje o prijedlogu za razrješenje Andrije Mandića.

Prijedlog o razrješenju predsjednika Skupštine Andrije Mandića nije usvojen. Od 80 glasačkih listića, 78 je bilo važećih, dva nevažeća. Za razrješenje Mandića glasalo je 37 poslanika, dok je protiv bio 41 poslanik.

Tokom glasanja Mandić je na mjestu na kojem sjedi zaokružio opciju na listiću, da bi kasnije kazao “Ja pogriješih, zaokružio sam 'Za'”, a sekretar Skupštine Boban Stanišić mu je kazao: “Nijeste nego protiv. Protiv, vidio sam”.