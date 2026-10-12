Crna Gora je danas u Briselu na Međuvladinoj konferenciji sa EU zatvorila još tri pregovaračka poglavlja – Poglavlje 17 (ekonomska i monetarna politika), Poglavlje 18 (statistika) i Poglavlje 19 (socijalna politika i zapošljavanje).

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Time je Crna Gora privremeno zatvorila 21 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja.

Premijer Milojko Spajić rekao je na konferenciji za novinare da je zatvaranjem tri poglavlja stvoren jasan okvir za ekonomsku i monetarnu stabilnost.

„Imamo bolje uslove za rad i bolju inkluziju“, rekao je Spajić.

On je kazao da je Vlada zatvorila sve obaveze u vezi s posljednjim fazama pregovora, navodeći da su potrebni mudrost i kompromis kako bi završili ovaj proces.

„Sada jaka, nezavisna i ujedinjena Evropa znači bolju budućnost za njene građane. Do 2028. odemo naprijed zajedno“, rekao je Spajić.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da reforme u okviru tri zatvorena poglavlja donose stvarne benefite Crnoj Gori.

„Naporni rad doveo je zemlju do konačnih koraka ka pridruživanju EU.“

Pozvala je Vladu i opoziciju da rade zajedno, čine kompromise i preuzmu odgovornost za odluke koje treba hitno donijeti, navodeći da, ako to ne učine, rizikuju budućnost države.

„Želimo da se Crna Gora pridruži kao država sa jednakim pravima kao ostale članice“, kazala je Kos.

Irski ministar za evropske poslove i odbranu Tomas Bern rekao je da je Crna Gora zatvorila tri pomenuta poglavlja, te da uvjerava da EU želi dobrodošlicu građanima Crne Gore u EU.

Kos je, odgovarajući na novinarsko pitanje šta poručuje crnogorskim političarima u vezi sa sjutrašnjim glasanjem za izmjene Ustava, kazala da su potrebni politička stabilnost i saradnja različitih partija.

„To je nacionalni projekat. Ne odnosi se samo na to da li Vlada treba da ispuni obaveze, nego i opozicija“, istakla je Kos.

Spajić je, odgovarajući na pitanje novinara o otvorenim pitanjima sa Hrvatskom, rekao da bez Hrvatske ne bi zatvorili ova tri poglavlja.

Istakao je da su partneri u NATO-u, da svakog dana imaju bilateralne razgovore koji su veoma aktivni, te da treba imati na umu da postoji mnogo pitanja i problema, ali da vjeruje da će moći da riješe sve probleme na obostrano zadovoljstvo.

Spajić je rekao da je Crna Gora konstruktivna članica, te da Evropa može računati na Crnu Goru:

„Mislim da je vrijeme da idemo naprijed. Nadam se da će Crna Gora biti svjetlo za sve zemlje koje su na tom putu“, rekao je Spajić.

Kada se Crna Gora pridruži EU, Bern je rekao da će pustiti „pjesmu o slavi“.

Irski ministar za evropske poslove i odbranu Tomas Bern rekao je da je Crna Gora zatvorila tri pomenuta poglavlja, te da uvjerava da EU želi dobrodošlicu građanima Crne Gore u EU.

On je kazao da se nadaju zatvaranju poglavlja 33 u narednim nedjeljama.

„Crna Gora je zatvorila 21 poglavlje. To znači da ne samo da je zatvorila više od polovine pregovaračkih poglavlja nego je došla do momentuma da se zatvori pregovarački proces tako što će zatvoriti sva poglavlja“, rekao je Bern.

On je istakao da Crna Gora nastavlja da ide ka EU i „da svakim danom postaje sve bliža“.

Istakao je da pristup Crne Gore pokazuje da je moguće proširenje EU i da je uvećanje EU jedna uspješna priča.

„Danas šaljemo jasnu poruku – EU priprema teren za pristupanje svoje sljedeće države članice. Usvajanje ovih zaključaka koji se tiču finansijskog paketa za pristup Crne Gore EU takođe je bila još jedna važna prekretnica u procesu pristupanja. Do kraja mjeseca očekujemo da ćemo potvrditi pozitivni momentum koji se tiče kandidature Crne Gore“, rekao je Bern.