Premijer Milojko Spajić predvodiće delegaciju Vlade na 29. Međuvladinoj konferenciji između Crne Gore i Evropske unije, koja će se održati danas u Luksemburgu, a na kojoj će Crna Gora zatvoriti dodatna poglavlja u pregovorima o pristupanju EU.

Izvor: Youtube/Skupština Crne Gore/Printscreen

Nakon Međuvladine konferencije, u 18.15 sati planirana je konferencija za medije na kojoj će, pored Spajića, govoriti evropska komesarka za proširenje Marta Kos i državni ministar Irske za evropske poslove i odbranu Tomas Bern.

U delegaciji će biti i potpredsjednik Vlade i šef crnogorske diplomatije Ervin Ibrahimović, ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Naida Nišić, te ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić, pišu Vijesti.

Gorčević i potpredsjednik Vlade Filip Ivanović ranije danas su najavili da će Crna Gora zatvoriti još tri pregovaračka poglavlja.