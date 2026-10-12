Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević saopštila je da će Crna Gora na današnjoj međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvoriti još tri pregovaračka poglavlja, čime će broj zatvorenih poglavlja porasti na 21.

Izvor: Vlada Crne Gore

Ona je na mreži X nevela da su se države članice EU usaglasile da je Crna Gora ispunila završna mjerila u poglavljima koja se odnose na ekonomsku i monetarnu politiku, statistiku i socijalnu politiku i zapošljavanje

“Već su intenzivno u toku procedure za procjenu ispunjenosti još 10 poglavlja koja se nalaze pred tijelima Savjeta EU, za koja smo pregovaračke pozicije dostavili ranije”, napisala je Gorčević.

Kako je kazala, napori svih institucija uključenih u proces prepoznati su među državama članicama, te da cilj koji je Crna Gora zacrtala prije više od dvije godine sve je bliži ostvarenju.

“Nastavljamo odlučno ka zatvaranju svih poglavlja do kraja ove godine i članstvu Crne Gore u EU 2028. godine”, zaključila je Gorčević.