Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozvao je sve poslanike da podrže predložene izmjene Ustava i time doprinesu ostvarenju ključnog državnog cilja – punopravnog članstva Crne Gore u Evropskoj uniji.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

"Svi smo u Crnoj Gori svjesni da stvari nijesu savršene i da postoje otvorena pitanja, kao i razlozi za međusobno nepovjerenje među akterima na našoj političkoj sceni. Ali upravo u takvim okolnostima pokazuje se državna odgovornost. Crna Gora danas ima snažnu podršku evropskih partnera da u najskorijem roku postane nova država članica Evropske unije", saopštio je Milatović.

Rekao je da se ta prilika ne smije propustiti "zbog unutrašnjih političkih razlika."

"Posebno je važno da izmjene Ustava podržimo sada kako bismo stvorili uslove da se tehnički dio pregovaračkog procesa završi do kraja godine i započne priprema za potpisivanje Ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji", dodao je, pišu Vijesti.

Milatović ističe da je vrijeme važan faktor, posebno imajući u vidu predstojeće izborne cikluse u državama članicama EU, koji, kako je rekao, mogu uticati na dinamiku evropskog puta Crne Gore.

"Uspjeh Crne Gore u organizaciji Samita EU – Zapadni Balkan dodatno je potvrdio da naša država može biti pouzdan partner i važan akter evropske integracije regiona. Taj događaj nije bio samo diplomatski uspjeh već i snažna politička poruka evropskih lidera da Crna Gora okuplja evropske partnere i doprinosi zajedničkoj evropskoj budućnosti. Zato još jednom pozivam sve poslaničke klubove da prepoznaju trenutak u kojem se nalazimo", rekao je Milatović.

Kazao je da Crna Gora ima istorijsku priliku da postane sljedeća članica Evropske unije. "Na nama je da pokažemo da smo spremni da tu priliku iskoristimo", poručio je, prenose Vijesti.