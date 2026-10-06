Predsjednik poručio da završnica evropskog puta zahtijeva nastavak reformi, snažnu diplomatsku aktivnost i podršku svih država članica

Izvor: Služba predsjednika Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da očekuje da Crna Gora do ljeta naredne godine potpiše Ugovor o pristupanju Evropskoj uniji, nakon čega bi uslijedio proces ratifikacije u državama članicama.

„Ono što mislim da će se desiti jeste da ćemo do ljeta naredne godine uspjeti da potpišemo Ugovor o pristupanju sa Evropskom unijom, nakon čega će uslijediti ratifikacija u svakoj od zemalja članica“, kazao je Milatović.

Predsjednik je poručio da evropske integracije imaju tehničku i političku dimenziju. Crna Gora, kako je kazao, nastavlja da napreduje u sprovođenju reformi, ali konačne odluke o članstvu donose države članice Evropske unije.

„Zato toliko fokusa stavljam na unapređenje imidža Crne Gore u svakoj od zemalja članica. Upravo Evropski savjet, koji čine države članice, donosi konačnu odluku“, kazao je predsjednik.

Podsjetio je i na značaj intenzivne diplomatske aktivnosti Crne Gore i susreta sa evropskim liderima, navodeći da je Samit Evropske unije i Zapadnog Balkana održan u Tivtu predstavljao političku prekretnicu evropskog puta zemlje.

„Čin potpisivanja Ugovora o pristupanju između Crne Gore i Evropske unije suštinski će biti velika kulminacija rada koji smo pokrenuli tokom prethodnih nekoliko godina“, poručio je Milatović.