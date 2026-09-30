Na današnji dan preminula je čuvena pjevačica Usnija Redžepova, a i dan-danas se prepričava njena odluka pred smrt.

Izvor: Pritnscreen/YouTube

Usnija Redžepova bila je jedna od najraskošnijih pojava na muzičkoj i pozorišnoj sceni bivše Jugoslavije, žena čiji je glas spajao emociju sevdaha sa vatrenim ritmom romske i makedonske muzike.

Izvor: Youtube printscreen/ JEKA MUZZIK

Pored muzike, bavila se i plesom, a mnogi ne znaju i da je studirala arapski i persijski jezik na Filološkom fakultetu, iako ga nikad nije završila.

Bila najbolja Koštana

Muzičku karijeru započela je upravo tokom studija u Beograd, a prekretnica je uslijedila kada je u pozorištu dobila ulogu Koštane u kultnoj predstavi Bore Stankovića.

Njena scenska energija, strastven ples i emotivno pjevanje učinili su da ulogu Koštane na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu igra duže od 25 godina, odnosno, preko 500 puta, postavši sinonim za ovaj lik.

Bila Titova miljenica, opčinila i Kastra

Zbog svoje ljepote, elegancije i vanserijskog talenta, Usnija je bila čest gost na prijemima koje je organizovao predsjednik SFRJ Josip Broz Tito koji je obožavao njene nastupe.

Vidi opis Titova miljenica umrla u jezivim mukama: Bila vezana za krevet, tražila da je nipošto ne sahranjuju kraj muža Jovanka Broz i Josip Broz Tito Tito i Jovanka Broz Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Valeriy Shustov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: YouTube/Jugoslavija SFRJ/RTS Mira Adanja Polak Ekskluzivno - Zvanični kanal Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Sven Simon / United Archives / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Universal History Archive / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: YouTube/ YU 0 Laki / Jugoslovenski partizani Br. slika: 5 5 / 5

Usnija je na Brionima i u Karađorđevu pjevala za Tita i njegove goste iz cijelog sveta više od 30 puta, a njenom pojavom bio je fasciniran i sam Fidel Kastro.

Međutim, iako je Usnija bila san snova mnogih muškaraca tog doba, njeno srce pripadalo je samo jednom čovjeku - Slavoljubu Šešiću Šeletu, aranžeru i muzičkom uredniku na Radio Beogradu, kojeg je upoznala na jednoj od proba "Koštane".

Kako je upoznala ljubav svog života

Oni su najprije bili dobri prijatelji, a onda su se rodile emocije. Vjenčali su se 1978. godine, a cio radni vijek proveli su u centru Beograda, da bi potom devedesetih gradsku gužvu zamijenili vikendicom u Moštanici.

U jednom intervjuu koji je dala 2006. godine izjavila je da je njen brak divan i da jedino što joj u životu nedostaje su djeca. Njena tuga za potomstvom je bila opšte poznata stvar.

Svi koji su poznavali njih Slavoljuba i Usniju znali su koliko su njih dvoje bili nerazdvoji. Stoga i ne čudi što ju je njegova smrt 2013. godine veoma pogodila. A stvari su se ubrzo i dodatno pogoršale, jer je čuvena pevačica uskoro saznala da i sama boluje od karcinom pluća.

Razočarana u supruga zbog familije?

Međutim, kasnije se saznalo da je navodno pjevačica tri godine pred smrt bila užasno razočarana u supruga.

"Zbog toga je tražila da je sahrane odvojeno od njega", govorila je jedna njena koleginica.

Kolege su kasnije otkrile da su upravo sporovi oko imovine i kuće na Dušanovcu doveli do njenog sloma.

"Ona je mnogo propatila pred odlazak sa ovog sveta. Šele je bio njen partner toliko dugo, sve su zajedno sticali, ali Usnija je bila ta koja je bila zvezdetina, ona je ipak imala mnogo i prije njega, a i za vrijeme braka s njim više je zarađivala… Čim je preminuo, njegovi su upali kod Usnije, koja je već tada bolovala od raka pluća, da traže da im potpiše papire da je sve njihovo. I kuća i sve što je u njoj. To ju je slomilo. Doživjela je tako razočarenje od muža… Mogu da kažem da je to i ubrzalo da njen rak na plućima napreduje. Nije joj bilo do života. Samo joj je u glavi bila ta izdaja koju je od njega doživjela", ispričala je pjevačicina bliska prijateljica.

Pred kraj se mučila

Prema pisanju tadašnje štampe, Usnija se pred kraj izuzetno mučila. Bila je u bolovima i teško je disala, a kako su kasnije govorile komšije, poslednje dane je provela ležeći, vezana za krevet. Zbog bolesti je izuzetno smršala, do neprepoznatljivosti, jer nije mogla da ništa da jede, samo da pije vodu.

Na poslednjem ispraćaju Usnije nije bilo njenih kolega iz Makedonije. Došli su samo njeni najbliži brat Reško, snaha Emira, rodbina iz Skoplja, pevačice Esma Redžepova, Vaska Jankovsa... Od zvaničnika na pogreb je stigao Nedžad Mustafa, ministar bez portfelja u Vladi Makedonije iz redova Romske stranke.