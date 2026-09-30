Rasim Ljajić pričao je detaljno o dugovanjima Partizana i svim finansijskim problemima. Uveren je da će svaki naredni monitoring da prođe lakše

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Šta se dešava u Partizanu? Kakvo je stanje sa dugovanjima i kako sve to stoji? O svemu tome pričao je prvi čovjek klub iz Humske Rasim Ljajić. Objasnio je kako stvari stoje i ubijeđen je da će svaki naredni UEFA monitoring da bude lakši za klub.

"Predaćemo danas cjelokupnu dokumentaciju za ovaj monitoring, koja podrazumijeva obaveze prema državi, bivšim i sadašnjim igračima, kao i prema klubovima. Kada je u pitanju država, predaćemo potvrdu o programu i reprogramu i eventualnom zaključivanju novog reprograma. Za aktuelni monitoring imali smo sumu od 3.678.240 eura koju smo morali da regulišemo. Izmirili smo oko 2,4 miliona eura u bruto iznosu, dok smo za preostalu sumu napravili reprogram sa povjeriocima", rekao je Ljajić za "Meridiansport"

Vidi opis Rasim Ljajić: "Ukupan dug Partizana je 31,4 miliona eura, ali nam stiže 9,3 miliona" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

Otkrio je i ukupan dug kluba i potraživanja koja tek treba da stignu na račun.

"Ukupan dug iznosi 31.400.000 eura, od toga je oko 24.000.000 eura za porez. Po prvi put klub ima potraživanja od 9.3 miliona eura na ime transfera ostvarenih u prethodnih godinu dana. Nismo još naplatili sva sredstva, jer je u većini transfera dogovoren drugačiji tok isplate. Riječ je uglavnom o novcu za transfere Ognjena Ugrešića, Vanje Dragojevića i Milana Roganovića. Tačnije 8,8 miliona eura, dok je 500.000 dio rata koje očekujemo od manje unosnijih prodaja", jasan je Ljajić.

"Niko nije oprostio dugovanja"

Ljajić je objasnio da je dug danas sveden na 1.622.366 eura neto, odnosno 2.700.000 eura bruto i da je od toga milion eura dug prema bivšem kapitenu Bibrasu Nathu.

"Postoje i neisplaćene obaveze prema klubovima. Prije dvije godine one su iznosile 7.250.628 eura, a trenutno iznose 1.895.106 eura, od čega je 1.400.000 eura dio koji treba da platimo za Demba Seka. To će se kroz rate isplaćivati u naredne četiri godine. Ovo su nevjerovatni rezultati ostvareni za relativno kratak period, prvenstveno zahvaljujući transferima mladih igrača iz naše omladinske škole, koja je toliko osporavana u proteklom periodu. Zahvaljujući transferima Ugrešića, Dragojevića i Roganovića omogućili smo da klub zapravo živi. Sva tri momka su preko škole došla do prvog tima".

Najavio je i da će svi naredni UEFA monitorinzi da budu lakši od prethodnih i da je glavni problem dug prema poreskoj upravi od 24.000 eura, kao i da preostale obaveze klub može da servisira bez većih problema.

"Niko nije oprostio dugovanja. Više niko ne oprašta, niti od nekoga to tražimo. Jedini ustupak koji znači je odlaganje isplate u ratama. To se odnosi na igrače", zaključio je Ljajić.

(Meridiansport/MONDO)