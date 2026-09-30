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Filip Đukić brutalno napadnut noćas u Eliti 10: Čeka se hitna reakcija Mitrovića

Filip Đukić brutalno napadnut noćas u Eliti 10: Čeka se hitna reakcija Mitrovića

Autor Jelena Sitarica
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Sinoćna žurka u rijalitiju završila se ozbiljnim incidentom između Aneli Ahmić i Filipa Đukića.

Filip Đukić brutalno napadnut noćas u Eliti 10: Čeka se hitna reakcija Mitrovića Izvor: printscreen/youtube/Zadruga Official

Veći dio večeri u Eliti 10 protekao je u znaku komplikovanog odnosa Filipa Đukića i Aneli Ahmić. Njih dvoje su se čitave večeri raspravljali, iako je Filip uporno pokušavao da popravi njihov odnos.

Na momente se činilo da Đukić gotovo moli Aneli da budu zajedno, međutim, ona na to nije pristala, a svojim ponašanjem dodatno je podizala tenziju. 

Međutim, preokret večeri se dogodio kada je Filip odustao od Aneli, i završio sa Laurom Prgomet, što ju je potpuno izvelo iz takta. 

Izvor: Zadruga Official / youtube

Đukić i Prgomet su čak tokom noći bili i intimni i završili u krevetu, a onda je došlo do ogromne svađe kada je za sve saznala Aneli koja je burno reagovala, te je u jednom trenutku čak i uništila Filipove stvari.

Izvor: Zadruga / youtube

Aneli Ahmić nasrnula na Filipa Đukića

Situacija je brzo eskalirala, a pripadnici obezbjeđenja nisu istog trenutka uspjeli da prekinu incident.

Đukić se nije branio udarcima, dok je Aneli nastavila da nasrće na njega sve dok situacija nije stavljena pod kontrolu.

Čeka se reakcija produkcije Elite 10

S obzirom na to da je fizičko nasilje jedno od najtežih kršenja pravila rijalitija, sada se očekuje reakcija produkcije "Zadruge 10 Elite".

Za sada nije poznato kakva će odluka biti donijeta povodom ponašanja Aneli Ahmić, niti da li će uslijediti kazna, diskvalifikacija ili neka druga mjera.

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Tagovi

Elita filip Đukić napad tuča Aneli Ahmić

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