Komisija je prvi put žalbu odbila krajem januara, potvrđujući Krapovićevu odluku iz decembra 2025. godine kao validnu i konstatujući da je postupio u skladu s propisima.

Izvor: Ministarstvo odbrane

Državna komisija za žalbe odbila je 10. septembra, drugi put ove godine, kao neosnovanu žalbu komodora Darka Vukovića na rješenje ministra odbrane Dragana Krapovića (Demokrate) da ga udalji s dužnosti komandanta Mornarice Vojske Crne Gore, prenose Vijesti.

Komisija je prvi put žalbu odbila krajem januara, potvrđujući Krapovićevu odluku iz decembra 2025. godine kao validnu i konstatujući da je postupio u skladu s propisima.

Vuković je potom pokrenuo spor pred Upravnim sudom, koji je početkom maja usvojio njegovu tužbu i poništio januarsko rješenje Komisije.

Nakon toga, predmet je vraćen Komisiji na ponovno odlučivanje, a ministar vojni je u međuvremenu, krajem jula, ponovo donio rješenje o udaljenju Vukovića s dužnosti.

Komisija (čijeg predsjednika i članove imenuje Vlada) je u ponovnom postupku, odbijajući žalbu komodora, navela da je Savjet za odbranu i bezbjednost nadležan za postavljenje, unapređenje i razrješenje oficira, a da je za privremeno udaljenje oficira od dužnosti nadležan ministar odbrane, na osnovu njegove opšte nadležnosti prema odredbama Zakona o VCG (član 38 stav 1 tačka 3).

Vuković je prvobitnom odlukom Krapovića, donesenom na predlog načelnika Generalštaba VCG Miodraga Vuksanovića, udaljen s dužnosti 23. decembra prošle godine. Istog dana, protiv njega je pokrenut disciplinski postupak zbog sumnje da se, suprotno naređenju nadređenog mu Vuksanovića, obratio direktno, pismom, šefu države i predsjedavajućem Savjeta za odbranu i bezbjednost Jakovu Milatoviću.

Vijesti su objavile krajem 2025, da je Vuković u pismu tvrdio da ga Krapović mobinguje, odnosno - da se ne poštuje njegov (Vukovićev) čin pri ulasku u zgradu Ministarstva odbrane i prilikom rasporeda sjedjenja na sastancima.

Vuković ima mornarički čin komodora, koji je jednak činu brigadnog generala kopnene vojske, koji nosi Vuksanović, a kom je nekadašnji prvi čovjek Mornarice uputio pismo. Vuković je u decembru, na sjednici vrhovne komande, tvrdio da nije pisao Milatoviću, ali je, pošto mu je ukazano da je predsjednik države predložio da pitanje pisma bude tačka dnevnog reda, naveo da je dopis uputio Vuksanoviću, a da je sa sadržajem dokumenta upoznao šefa države.

U novom rešenju Komisije, u koje su “Vijesti” imale uvid, piše da je Vuković podnio žalbu protiv rješenja Ministarstva odbrane o udaljenju, od 20. jula, zbog, kako tvrdi, pogrešnog i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne primjene materijalnog prava i povrede pravila upravnog postupka.

Istakao je da je Ministarstvo ponovilo ranije razloge za njegovo udaljenje, iako su, tvrdi, u disciplinskom postupku razlozi koji su se odnosili na nepostupanje po naređenju pretpostavljenog - dokazani kao neistiniti, kao i razlozi koji su se odnosili na narušavanje autoriteta pretpostavljenog kroz pokušaj kršenja Elaborata za obezbjeđenje objekta.

Vuković je ukazao na određene okolnosti koje su se desile u disciplinskom postupku, navodeći da je Vojno-disciplinska komisija od Službe predsjednika Crne Gore obaviještena da se on nikad nije pismom obratio Milatoviću, te da je za disciplinski prestup koji se odnosi na kršenje Elaborata za obezbjeđenje objekta - nastupila zastarjelost vođenja disciplinskog postupka.

U žalbi je predložio poništenje Krapovićevog rješenja o udaljenju, ponovno rješavanje upravne stvari i naknadu troškova postupka.

Presudom Upravnog suda, Državna komisija za žalbe bila je u obavezi da donese “novo, zakonito rješenje” po žalbi Vukovića na prvo rješenje Krapovića o udaljenju s dužnosti, kao i da komodoru nadoknadi parnične troškove u iznosu od 847 eura.

Komisija je, kako piše u njenom rješenju, posebno razmatrala pitanje nadležnosti ministra odbrane za donošenje odluke o udaljenju Vukovića s dužnosti. Ističe se da je imala u vidu odredbe Zakona o VCG (član 38) - prema kojima ministar odlučuje o prijemu u službu, prestanku službe i drugim pravima i obavezama lica u službi u Vojsci, u vezi sa službom u Vojsci - i ocijenila da odlučivanje o udaljenju predstavlja pitanje iz domena opšte nadležnosti ministra.

U rješenju Komisije piše da je ona razlikovala institut razrješenja od dužnosti od instituta udaljenja od dužnosti. Dok razrješenje oficira predstavlja pitanje koje je, kako se navodi, u skladu s Ustavom, u nadležnosti Savjeta za odbranu i bezbjednost, udaljenje od dužnosti predstavlja privremenu preventivnu mjeru čija je svrha zaštita interesa službe.

“... Čija primjena mora biti omogućena onda kad to nalaže konkretna situacija u službi. Stoga bi vezivanje udaljenja oficira za prethodno odlučivanje Savjeta bilo suprotno samoj svrsi ovog instituta i potrebi da se interesi službe zaštite bez odlaganja”, piše u dokumentu.

Komisija je navela da činjenica da je riječ o oficiru, sama po sebi ne znači da svaka odluka koja se odnosi na njegovo službeno-pravno stanje prelazi u nadležnost Savjeta, već da se nadležnost određuje prema prirodi konkretnog pitanja. Napominje da je za ocjenu zakonitosti udaljenja Vukovića, od značaja pitanje da li su potrebe Ministarstva odbrane, kao prvostepenog organa, nalagale njegovo privremeno udaljenje kao preventivnu mjeru, prenose Vijesti.

“Naime, udaljenje, odnosno suspenzija zaposlenog nije disciplinska mjera, već mjera prevencije kojom se ublažavaju, odnosno otklanjaju eventualne posljedice radnji ili postupaka zaposlenog. Njom se ne prejudicira odgovornost zaposlenog, već za sve vrijeme suspenzije važi prezumpcija nevinosti okrivljenog, a na disciplinskim organima je da utvrde postojanje povrede i odgovornosti žalioca”, navodi Komisija.

U rešenju piše da udaljenje s dužnosti zahtijeva brzo i efikasno odlučivanje, jer je njegova svrha neposredna zaštita interesa službe, zbog čega organ koji odlučuje o udaljenju mora imati mogućnost da reaguje bez odgađanja.

“Jer bi suprotno tumačenje bilo nespojivo s preventivnom svrhom ove mjere, pa se postavlja pitanje da li bi udaljenje zadržalo karakter hitne preventivne mjere ako bi o istoj odlučivao kolektivni ustavni organ koji se sastaje povremeno i odlučuje kolektivno (Savjet)”, navodi Komisija.

U dokumentu u koji su “Vijesti” imale uvid piše i da se zakonitost odluke o udaljenju cijeni kako sa stanovišta razloga zbog kojih se ta mjera može odrediti, tako i sa stanovišta ovlašćenja organa koji o tome odlučuje, “pri čemu se zakonitost udaljenja ocjenjuje nezavisno od zakonitosti eventualne disciplinske mjere”.

“Imajući u vidu citirane zakonske odredbe, te utvrđeno činjenično stanje, organ je postupio u skladu sa zakonom kad je žalioca (Vuković) udaljio s dužnosti”, konstatuje Komisija.

Ona je ocijenila da su ispunjena oba uslova za privremeno udaljenje Vukovića s dužnosti, odnosno - da je protiv njega pokrenut disciplinski postupak i da bi njegovo prisustvo na dužnosti bilo štetno po interese službe.

“Imajući u vidu navedeno, Komisija cijeni da je ožalbeno rješenje donijeto u zakonito sprovedenom postupku, uz pravilnu primjenu materijalnog prava, i da postupanjem prvostepenog organa (Ministarstva odbrane) nijesu povrijeđena prava na štetu žalioca”, navodi se u rješenju.

Vuković protiv rješenja može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.

On nije juče odgovorio na pitanja redakcije “Vijesti”.

List je nedavno objavio da ni duže od osam mjeseci od pokretanja, Ministarstvo odbrane i VCG nijesu završili disciplinski postupak protiv Vukovića.

Iz njegovog pravnog tima tvrde da resor kojim upravlja Krapović i VCG “namjerno otežu”, kako se komodor ne bi vratio na čelo Mornarice do marta naredne godine, kad stiče uslove za odlazak u penziju.