Proslavljeni košarkaš Pero Antić uvijek važio za žestokog momka na terenu, a ništa manji respekt nije imao ni u svlačionici.

Izvor: Jao Mile/Youtube/Printscreen

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Pero Antić imao je priliku da sarađuje sa Željkom Obradovićem u Fenerbahčeu i svaki put govori o njemu sa velikim respektom. Tokom gostovanja u podkastu "Jao Mile", oštro je prokomentarisao situaciju koja se prošle sezone desila u Partizanu.

Nikada nećemo saznati ko je tačno vodio pobunu protiv legende crno-bijelih, ali su Džabari Parker i Tajrik Džons očigledno pokazali veliko nepoštovanje prema klubu, treneru i navijačima.

Izvor: MN Press

Parker je bio na lošem glasu poslije epizode u Barseloni, Partizan mu je dao najveći ugovor u istoriji kluba, ali on ničim nije uzvratio. Što se tiče Tajrika, Obradović mu je pružio šansu da zaigra na evroligaškoj sceni, ali on je vodio neke druge bitke, mimo onih na terenu.

U vrijeme Pere Antića toga nije bilo, riječ trenera se poštovala iznad svega, a smatra da je u konkretnom slučaju trebalo da reaguje kapiten.

"Ja mislim, pričao sam tada i sa Batom Zimonjićem. Njemu sam rekao da nema pojma koliko bih ja želio da sam u toj svlačionici. Kao kapiten, koji i ne igra, ali je tu. Ja bih tog Parkera, sad da ne napadam nikog, trener te izabere, dâ ti finansije i da se ti okreneš protiv njega", rekao je Antić i nastavio:

Izvor: Jao Mile podcast/Youtube/Printscreen

"Ili onaj što je sad u Olimpijakosu, što se dere samo, galami. Zapucao bih ga, brate, usred čela. Treba da imaš poštovanje, a ovako automatski pokazuješ da si idiot. A on kao jak, hoće da se bije. Samo batine, brate (smijeh)", zaključio je slavni as.