Srpski košarkaš Nikola Jokić osvojio je prvo mjesto u izboru poznatog američkog medija i iza sebe ostavio najveće rivale.

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

ESPN objavio je listu najboljih košarkaša pred sezonu 2026/27, a prvu poziciju zauzeo je trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić, i to treću godinu zaredom. Najveći konkurenti su mu bili Viktor Vembanjama i Šej Gildžus-Aleksander, ali je Srbin odnio pobjedu u neizvjesnom glasanju.

Poslije fantastičnog trija, slijedi Luka Dončić, na petoj poziciji je Janis Adetokumbo, dok Top 10 kompletiraju Džejlen Branson, Entoni Edvards, Kejd Kaningem, Džejson Tejtum i Donovan Mičel.

Ovog puta je promijenjen sistem glasanja, do ove godine je u anketi učestvovalo 100 NBA insajdera, novinara, urednika i producenata, ali sada je odluka prepuštena sedmorici NBA stručnjaka sa ESPN-a.

Zašto Nikola Jokić?

Vidi opis ESPN: Nikola Jokić je najbolji, ali postoji jedno veliko pitanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Razlika između Jokića, Viktora Vembanjame i Šaja Gildžus-Aleksandera u borbi za prvo mjesto bila je minimalna. Sva trojica igrača zaslužila su lidersku poziciju, ali Jokić je treću godinu zaredom zauzeo prvo mjesto, navodi američki medij.

U sezoni 2025/26. bilježio je prosječan učinak "tripl-dabl" drugu sezonu zaredom, pridruživši se Raselu Vestbruku kao jedini igrač kome je to pošlo za rukom više puta. Iako je ponovo završio kao drugi u glasanju za MVP-a, Jokić je tokom šest uzastopnih sezona ili osvajao tu nagradu ili bio drugoplasirani.

Veliko pitanje za sezonu 2026/27: Hoće li se Jokićev šut za tri poena vratiti na pređašnji nivo?

Postavljaće se pitanja o dubini sastava Nagetsa nakon odlaska Pejtona Votsona tokom ove pauze između sezona. Biće riječi i o Jokićevom narednom ugovoru, uprkos njegovoj izjavi: "Želim da ostatak života provedem igrajući u Denveru."

Ipak, gledano sa terena, njegov procenat šuta za tri poena značajno je opao nakon što je 29. decembra pretrpio povredu, zbog čega je propustio 16 utakmica. Prije povrede, Jokić je šutirao sa distance sa uspješnošću od 44%, što bi predstavljalo rekord njegove karijere. Taj procenat je pao na 32% u periodu od njegovog povratka krajem januara do kraja regularnog dijela sezone.

Izvor: Yumama

Ti problemi sa šutom nastavili su se i u duelu sa Timbervulvsima u prvoj rundi plej-ofa, tokom koje je pogodio svega sedam od 36 šuteva (19,4%) van linije za tri poena, što je šesti najlošiji procenat u istoriji doigravanja za igrače sa najmanje 35 pokušaja, stoji u analizi ESPN-a.

U Zapadnoj konferenciji, gdje dominiraju defanzivci koji štite obruč poput Vembanjame, Rudija Gobera i Vokera Keslera, Jokićev šut sa distance biće ključan za održavanje "spejsinga" (širenja igre) Nagetsa, zaključuje u analizi.