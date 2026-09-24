Nakon nalaza Inspekcije rada, dio radnika podgoričkog preduzeća podnio novu krivičnu prijavu protiv Gajovića

Izvor: Zelenilo d.o.o

Inspekcija rada utvrdila je nepravilnosti u zapošljavanju u podgoričkom “Zelenilu”, gdje je direktor Nemanja Gajović, mimo Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, angažovao više osoba u svom kabinetu, ali i u sektorima računovodstva, na pravnim i tehničkim poslovima, prenose Vijesti.

Dio zaposlenih angažovan je posredstvom agencije za privremeno zapošljavanje, a njihove zarade kretale su se od oko 650 do više od 1.100 eura. To proizilazi iz dva nalaza Inspekcije rada Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, čiji su inspektori u avgustu i septembru kontrolisali “Zelenilo” i Gajoviću naložili da otkloni utvrđene nepravilnosti.

Nakon takvih nalaza Inspekcije rada, dio zaposlenih podnio je protiv Gajovića podgoričkom Osnovnom državnom tužilaštvu novu krivičnu prijavu, tvrdeći da je zloupotrijebio službeni položaj.

Iz podgoričkog “Zelenila”, međutim, nisu odgovorili na pitanja redakcije Vijesti u vezi sa tim da li su i na koji način postupili po nalogu Inspekcije rada.

Prema jednom od inspekcijskih nalaza, od dva, sačinjena nakon nadzora u avgustu i septembru, a koji potpisuje inspektorka rada Mirjana Vujović Pejović, zaposleni su uglavnom angažovani preko podgoričke agencije za privremeno zapošljavanje, pa je tako jedan od njih dobio poziciju koordinatora operativnih poslova u kabinetu Gajovića. U dokumentaciji u koju “Vijesti” imaju uvid, navodi se da se njegova zarada kretala od 950 do 1.134 eura, a bio je angažovan od 1. jula do 31. avgusta tekuće godine.

Inspekcija je utvrdila i da je sa drugom zaposlenom zaključeno više ugovora o radu na određeno vrijeme - prvi od 1. februara 2025, a posljednji za period od 9. do 31. avgusta 2026. godine, za radno mjesto samostalnog referenta za pravne poslove.

Njena zarada, prema izvještaju u koji su “Vijesti” imale uvid, kretala se od 658 do 914 eura.

Drugi inspekcijski nalaz, koji takođe potpisuje Vujović Pejović, pokazao je da je u tom gradskom preduzeću još jedna osoba bila zaposlena na mjestu samostalnog referenta u kabinetu Gajovića, sa kojom je zaključeno više ugovora o radu na određeno vrijeme. Zarada tog zaposlenog kretala se od 852 do 1.031 eura.

Za obavljanje poslova referenta u računovodstvu angažovan je zaposleni preko agencije za privremeno zapošljavanje, čija se zarada kretala od 707 do 1.104 eura, pišu Vijesti.

Na poslovima referenta za tehničke poslove angažovana je još jedna osoba, sa zaradom od 717 do 872 eura.

Dio zaposlenih u “Zelenilu” još početkom jula podnio je krivičnu prijavu protiv Gajovića zbog sumnje da je prekoračio ovlašćenja i da je, kako su naveli, “sa umišljajem, svjestan svog djela i njegove protivpravnosti”, donosio rješenja kojima su pojedinim zaposlenima uvećavane zarade.

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici formiralo je predmet nakon prijave radnika da je Gajović zloupotrijebio službeni položaj tako što je jednoj zaposlenoj tokom protekle godine svakog mjeseca dodjeljivao dodatke na zaradu od 15 do 20 odsto, Vijesti su ranije objavile,

Iz “Zelenila” su ranije odbacili tvrdnje dijela zaposlenih, navodeći da nijedan radnik nije bio u povlašćenom položaju niti je imao unaprijed zagarantovano pravo na stimulaciju.

Kazali su da je svaka odluka o stimulaciji donijeta na osnovu procjene radnog učinka, kao i da nijesu bili upoznati sa tim da je podgorički ODT formirao predmet protiv Gajovića.