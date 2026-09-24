Iz Demokratske narodne partije saopšteno je da njihovi poslanici neće prisustvovati sjednici na kojoj će se raspravljati o predlogu za razrješenje predsjednika Skupštine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanici crnogorskog parlamenta trebalo bi danas da, na vanrednoj sjednici Skupštine Crne Gore, razmatraju predlog za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, prenosi CdM.

Inicijativu za Mandićevo razrješenje podnijela je Demokratska partija socijalista (DPS), a podržalo ju je ukupno 35 poslanika.

Među potpisnicima je 16 poslanika DPS-a, tri poslanika Evropskog saveza, šest Bošnjačke stranke, četiri poslanika Građanskog pokreta URA, kao i Adrijan Vuksanović iz Demokratske unije Albanaca i Mehmed Zenka iz Hrvatske građanske inicijative.

Inicijativu su podržali i nezavisni poslanici Nikola Janović i Miodrag Laković, poslanik Albanskog foruma Artan Čobi i poslanik Ilir Čapuni.

Kao neposredan povod za pokretanje postupka navodi se Mandićeva odluka da javno izrazi saučešće povodom smrti Ratka Mladića, koji je pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i drugih ratnih zločina.

Iz Demokratske narodne partije saopšteno je da njihovi poslanici neće prisustvovati sjednici na kojoj će se raspravljati o predlogu za razrješenje predsjednika Skupštine.