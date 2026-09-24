Olimpija Milano će u Beograd stići oslabljena, nakon što je Gerison Metjuz ostao van tima iz preventivnih razloga

Izvor: MN Press

Partizan prvi evroligaški meč igra na domaćem terenu, a rival će mu biti Olimpija iz Milana. Italijanski tim u Beogradsku arenu stiže oslabljen pošto u petak neće moći da računa na bivšeg NBA igrača Gerisona Metjuza.

Prema pisanju italijanskih medija, Metjuz je na treningu u nedelju ujutru osjetio bol u nozi, preciznije u mišiću, pa je ranije morao da napusti parket. Preduzete su sve mjere predostrožnosti, pa iako se veruje da u pitanju nije opasnije istegnuće mišića, bivši NBA igrač će nastaviti da trenira, ali individualno.

Očekivanja su da će biti na spisku Olimpije Milano za meč narednog utorka protiv Virtusa iz Bolonje, a onda i tri dana kasnije protiv Baskonije. Metjuz je u Olimpiju stigao sa prosekom od 5,2 poena, 1,1 skokom na 15 utakmica u Indijani. Ipak, iskustvo koje ima u najjačoj ligi svijeta moglo bi da bude od velikog značaja za italijanskog velikana.

Ko je Gerison Metjuz?

Metjuz, poznat i pod nadimkom "Gari Bird", u Olimpiju Milano stiže poslije sedam sezona u NBA ligi, tokom kojih je nastupao za Vašington, Hjuston, Atlantu i Indijanu. U najjačoj ligi svijeta odigrao je 329 utakmica, uz 2.115 poena, a posebno se istakao kao odličan šuter za tri poena. Najbolji period imao je u Hjustonu, gdje je u sezoni 2021/22 prosječno bilježio 10 poena po utakmici, dok je u dresu Atlante u sezoni 2023/24 šutirao čak 44 odsto za tri poena.

Ipak, Metjuz nije samo šuter. Još tokom koledž karijere u Lipskombu bio je poznat po fizičkoj igri, čvrstini i spremnosti da preuzme kontakt, što je dijelom posljedica činjenice da je kao mlađi igrao američki fudbal na pozicijama hvatača i tajt enda. U Lipskombu je ostavio dubok trag - sa 2.478 poena najbolji je strijelac u istoriji programa, a 2019. je stigao do NIT finala, gdje je privukao pažnju NBA klubova. Iako nije izabran na draftu, izborio je mjesto u NBA ligi, a sada posle sedam sezona u Americi započinje novo poglavlje u karijeri u Olimpiji Milano.