Predlog ustavnih izmjena nije dobio podršku svih poslanika, posebno predstavnika opozicije, koji smatraju da bi njegovo usvajanje značilo „ukidanje demokratije“.

Izvor: MONDO/ BALŠA JANKOVIĆ

Predstavnici Vlade, parlamentarne većine i opozicije sastali su se danas u Delegaciji Evropske unije (EU) u Podgorici, gdje su razgovarali o predlogu izmjena Ustava koji se odnosi na uvođenje provjere integriteta prije formiranja izvršne vlasti, saznaju „Vijesti“.

O predlogu se prekjuče glasalo u parlamentu, ali nije bilo dovoljno podrške za pokretanje procedure njegove izmjene.

Izvor „Vijesti“ iz opozicije kazao je da je sastanak održan u okviru realizacije julskog sporazuma vlasti i opozicije o ustavnim promjenama, te da je jedna od tema bila i provjera integriteta.

„Ukoliko se bude išlo u pravcu usvajanja, biće korigovan taj predlog Vlade“, tvrdi sagovornik.

Predlog ustavnih izmjena nije dobio podršku svih poslanika, posebno predstavnika opozicije, koji smatraju da bi njegovo usvajanje značilo „ukidanje demokratije“.

Izvor „Vijesti“ iz vlasti kazao je da je opoziciji tokom današnjeg sastanka detaljno predstavljeno Vladino rješenje, ali da konkretan dogovor nije postignut.

„Postoji načelni dogovor da se opozicija i Evropska komisija izjasne do ponedjeljka i da se taj posao (započinjanje izmjena Ustava u dijelu provjere integriteta) završi do sredine naredne sedmice“, istakao je on.

Prema riječima izvora upućenog u sadržaj razgovora, predstavnici Vlade i parlamentarne većine ponudili su opoziciji „kompromisni model ustavnih i zakonskih rješenja kojima se preciziraju relevanta pitanja“.

On navodi da su predstavnici EU poručili da je izmjena Ustava u dijelu koji se odnosi na provjeru integriteta neophodna, te pozdravili spremnost Vlade na dijalog.

„Iz ocjena predstavnika opozicije proizilazilo je da ovo pitanje uslovljavaju drugim stvarima... Provijavalo je da njihova podrška ima veze s kvorumom za sjednicu na kojoj će se glasati o smjeni šefa parlamenta Andrije Mandića“, rekao je sagovornik.

Prema njegovim riječima, predstavnici Vlade i većine poručili su da se pitanje izmjene najvišeg pravnog akta mora rješavati kroz dijalog.

„Vijesti“ su od Delegacije EU zatražile odgovore na pitanja o detaljima današnjeg sastanka.

Preporuke GREKO-a i Venecijanske komisije, kao i predlog zakona o Vladi, navode da je cilj provjere integriteta identifikacija rizika od potencijalnih konflikata interesa.

„Vijesti“ su ranije danas objavile da izostanak većine za pokretanje nove izmjene Ustava vlast objašnjava time da opozicija nije željela da podrži predlog ukoliko joj se ne garantuje kvorum za sjednicu na kojoj bi se glasalo o smjeni Mandića.

Iz opozicije su, međutim, negirali te tvrdnje, navodeći da je razlog njihovog stava nezadovoljstvo predloženim rješenjem za izmjenu najvišeg pravnog akta.

Za promjenu Ustava neophodno je sprovesti tri koraka. Najprije se podnosi i usvaja predlog za promjenu Ustava, nakon čega slijedi izrada nacrta amandmana, dok je završna faza glasanje o predlogu amandmana. Za usvajanje svake od tih faza potrebna je podrška najmanje 54 poslanika.

Vlast i opozicija su nedavno usvojili ustavne promjene koje se odnose na sastav Sudskog i Tužilačkog savjeta, kao i na nezavisnost Centralne banke.

Predlogom koji se odnosi na provjeru integriteta predviđeno je da predsjednik države predlaže mandatara za sastav Vlade nakon sprovedene provjere integriteta, u roku od 30 dana od konstituisanja Skupštine. Mandatar ne bi mogao biti osoba koja ne ispunjava uslove provjere integriteta, a ista pravila trebalo bi da važe i za buduće članove izvršne vlasti.

Detaljniji način sprovođenja provjere integriteta uređen je Zakonom o Vladi, koji se u formi predloga već sedam mjeseci nalazi u skupštinskoj proceduri.