Podaci o službenim putovanjima, koje je Skupština dostavila početkom septembra po zahtjevu za slobodan pristup informacijama, pokazuju da su poslanici od januara do kraja juna putovali na brojne međunarodne sastanke, konferencije i skupove

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanicima Skupštine Crne Gore tokom prvih šest mjeseci ove godine isplaćeno je 36.469,06 eura na ime dnevnica za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, dok je ukupan račun za njihova putovanja iznosio 213.769,87 eura.

U ukupne troškove, osim dnevnica, ulaze i prevoz, smještaj, boravišne takse i drugi izdaci.

Podaci o službenim putovanjima, koje je Skupština dostavila početkom septembra po zahtjevu za slobodan pristup informacijama, pokazuju da su poslanici od januara do kraja juna putovali na brojne međunarodne sastanke, konferencije i skupove. U dokumentaciji su za svako putovanje navedeni destinacija, datum, razlog puta i pojedinačni troškovi.

Prema podacima koje prenose „Vijesti“, deset poslanika je za dnevnice dobilo ukupno 18.305,35 eura, što predstavlja nešto više od polovine ukupno isplaćenog iznosa.

Na vrhu liste nalazi se poslanica Posebnog kluba poslanika Jevrosima Pejović, kojoj je za dnevnice obračunato 3.320,89 eura. Slijede Nađa Laković sa 2.272,13 eura, Gordan Stojović sa 2.020,31 i Edina Dešić sa 1.836,70 eura.

Najveći broj putovanja bio je povezan sa radom međunarodnih parlamentarnih organizacija, među kojima su Parlamentarna skupština Savjeta Evrope (PSSE), Parlamentarna skupština OEBS-a, Interparlamentarna unija (IPU) i Parlamentarna skupština NATO-a.

U evidenciji se, osim toga, nalaze bilateralne posjete, konferencije, obilježavanja državnih jubileja, kao i učešće na događajima poput Molitvenog doručka u Vašingtonu. Za pojedina putovanja poslanici su se odrekli dnevnica, dok su neka putovanja u međuvremenu bila otkazana.

Jevrosima Pejović imala je 11 evidentiranih putnih naloga u prvom polugodištu, što je među najvećim brojem putovanja u skupštinskoj evidenciji.

U Vašingtonu je boravila od 31. januara do 6. februara, a u Beču od 17. do 20. februara. Za putovanje u Budvu, 28. februara i 1. marta, odrekla se dnevnica.

Nakon toga putovala je u Tbilisi od 7. do 11. marta, Budimpeštu od 9. do 13. aprila i Istanbul od 15. do 20. aprila. Od 25. aprila do 1. maja boravila je u Kopenhagenu i Strazburu, dok je od 12. do 17. maja putovala u Beč i Rim.

U Jerevanu je bila od 21. do 24. maja, potom 29. maja u Beču, da bi početkom juna ponovo otputovala u Jerevan, gdje je boravila od 3. do 9. juna, prenose „Vijesti“.

Za navedena putovanja Pejović je dobila ukupno 3.320,89 eura dnevnica.

Prema svrsi navedenoj u dokumentaciji, u Vašington je putovala zbog Molitvenog doručka, dok su ostala putovanja uglavnom bila povezana sa aktivnostima Parlamentarne skupštine OEBS-a, sastancima parlamentarnih tijela i posmatračkim misijama.

Nađa Laković (PES) je tokom prvih šest mjeseci imala osam evidentiranih putovanja, za koja joj je isplaćeno 2.272,13 eura dnevnica.

U Strazburu je boravila od 25. do 30. januara, a u Budvi 5. i 6. februara. Uslijedilo je putovanje u Pariz od 1. do 3. marta, kao i boravak u Monaku i Parizu od 8. do 12. marta.

Laković je zatim putovala u Budimpeštu od 9. do 13. aprila, ponovo u Strazbur od 19. do 23. aprila, dok je u Parizu boravila od 12. do 14. maja. Posljednje navedeno putovanje u prvom polugodištu bilo je u Strazbur, od 21. do 25. juna.

Većina njenih putovanja bila je vezana za aktivnosti PSSE.

Gordanu Stojoviću (PES) za dnevnice je isplaćeno 2.020,31 eura.

Na Madeiru je putovao od 23. do 27. januara, u Zagreb od 18. do 20. februara, a u Trst od 16. do 20. marta. U Istanbulu je boravio od 14. do 20. aprila.

Putovanje u Rim, planirano za period od 22. do 25. aprila, otkazano je i za njega nije isplaćena dnevnica.

Stojović je krajem aprila boravio u Strazburu, od 28. aprila do 1. maja, dok je od 26. do 31. maja bio u Odesi, gdje je učestvovao na Black Sea Security Forumu.

Edini Dešić (BS) obračunato je 1.836,70 eura dnevnica.

U Strazburu je bila od 25. do 30. januara, dok je 1. i 2. marta putovala u Istanbul. Od 10. do 16. marta boravila je u Njujorku.

Najduže pojedinačno putovanje u njenoj evidenciji bilo je u kineskoj pokrajini Šandong, gdje je boravila od 22. do 29. maja. U junu je ponovo putovala u Strazbur, od 21. do 26. juna.

Nikoli Zirojeviću (SD) isplaćeno je 1.740,21 eura dnevnica.

U Briselu je bio od 23. do 27. februara, dok je putovanje u Nikoziju od 3. do 5. marta otkazano. U Brisel se vratio u aprilu, od 21. do 23. tog mjeseca.

Od 3. do 8. maja boravio je u Berlinu i Minhenu, a zatim je uslijedilo jedno od dužih putovanja u njegovoj evidenciji – boravak u Čikagu od 20. do 31. maja.

Nakon toga je putovao u Zagreb od 1. do 3. juna i Istanbul od 7. do 13. juna. I put u Brisel, planiran od 22. do 25. juna, evidentiran je kao otkazan.

Dritanu Abazoviću (URA) za dnevnice je obračunato 1.627,33 eura.

On je krajem januara boravio u Ljubljani, a potom od 31. januara do 5. februara u Vašingtonu, gdje je, prema skupštinskoj evidenciji, učestvovao na Molitvenom doručku.

U martu je od 11. do 13. boravio u Grosetu u Italiji. Tokom juna putovao je u Berlin od 10. do 13, a potom u Njujork od 21. do 26. juna.

Nikola Camaj (AF) dobio je 1.609,18 eura na ime dnevnica, ali je imao jednu od najdužih lista evidentiranih putovanja.

U januaru je bio u Strazburu, a tokom februara u Prištini, Budimpešti i Budvi. U martu je putovao u Zagreb, Pariz i Beč.

U aprilu je ponovo boravio u Strazburu, a zatim u Skoplju. U maju je još jednom putovao u Skoplje, kao i u Talin, dok je početkom juna boravio u Vatikanu.

U njegovoj evidenciji nalaze se i tri otkazana putovanja – u Pariz, Strazbur i Istanbul, za koja dnevnice nijesu isplaćene.

Milošu Konataru (URA) isplaćeno je 1.457,75 eura dnevnica za tri službena putovanja.

Sva tri puta destinacija je bio Strazbur. Prvo putovanje trajalo je od 25. do 30. januara, drugo od 19. do 24. aprila, a treće od 21. do 26. juna.

Kako pišu „Vijesti“, riječ je o putovanjima koja su bila povezana sa učešćem na zasjedanjima Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope.

Dejan Đurović (NSD) dobio je 1.305,71 euro dnevnica.

U Beogradu je boravio od 11. do 12. februara, ali se za to putovanje odrekao dnevnica. U Beograd je ponovo putovao od 20. do 22. februara.

U aprilu je boravio u Ženevi i Strazburu, dok je početkom maja putovao u Budvu. Sredinom maja ponovo je bio u Beogradu, a od 18. do 22. juna učestvovao je na događaju u Marakešu.

Deseto mjesto po iznosu isplaćenih dnevnica zauzima Ivan Vuković (DPS), kojem je isplaćeno 1.115,14 eura.

U januaru je boravio u Nikoziji, od 10. do 13, dok je od 2. do 12. februara putovao u Vašington.

Putovanje u Nikoziju, planirano od 14. do 18. marta, otkazano je. Posljednje njegovo putovanje u posmatranom periodu bilo je u Strazbur, od 28. aprila do 1. maja.

Podaci Skupštine pokazuju da su službena putovanja poslanika u prvih šest mjeseci 2026. godine koštala ukupno 213.769,87 eura, pri čemu je nešto više od 36 hiljada eura izdvojeno samo za dnevnice.