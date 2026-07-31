Jedan od najvećih fudbalera Italije svih vremena Franko Barezi preminuo je u 66. godini.

Izvor: MN Press

Tužne vijesti dolaze iz Italije,preminuo je jedan od najboljih štopera u istoriji fudbala veliki Franko Barezi. Legendarni defanzivac rođen u Travaljatu cijelu karijeru je proveo u Milanu i tačno 20 godina igrao je za "rosonere". Bio je jedno vrijeme trener mlađih kategorija u klubu nakon kraja igračkih dana.

I u reprezentaciji Italije ostavio je ogroman trag, pošto je odigrao 81 meč i dao je jedan gol, a osvojio je zlato na Svjetskog prvenstvu 1982. godine, srebro 1994. i bronzu 1990. godine.

"Tužne vijesti stižu iz Italije - Franko Barezi je preminuo jutros u 66. godini. Apsolutna legenda igre sa Milaniom i Italijom, obilježio je čitavu eru za različite generacije. Misli i molitve su uz njegovu porodicu i prijatelje. Počivaj u miru, Franko", objavio je Fabricio Romano.