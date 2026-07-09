Dodaje da, koristi od pristupanja moraju se osjetiti u svakodnevnom životu.

Izvor: Facebook

Letjela sam za Crnu Goru poznatim avionom sa oznakom “28 by 28”, saopštila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos na društvenim mrežama Instagram i Fejsbuk.

Kako navodi, to je, cilj Crne Gore – da do 2028. postane 28. država članica Evropske unije.

“Došla sam ovdje da pomognem da to postane moguće. Tri stvari će biti ključne. Prvo, brže reforme, posebno u oblasti vladavine prava. Drugo, jedinstvo. Članstvo u EU mora biti nacionalni projekat, u kojem političke snage zajedno rade ka istom cilju. Treće, približavanje Evrope ljudima”, istakla je Kos.

Dodaje da, koristi od pristupanja moraju se osjetiti u svakodnevnom životu.

“Sjutra ću pomoći u čišćenju Bokokotorskog zaliva. To je simboličan gest, ali odražava stvarni rad na putu pristupanja, zaštitu jedinstvene prirodne baštine Crne Gore kroz približavanje njenih ekoloških standarda standardima Evropske unije”, zaključila je Kos.