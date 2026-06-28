Predsjednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš saopštio je da mu je danas zabranjen ulazak na Kosovo.

Izvor: Opština Pljevlja

Kako je naveo u objavi na društvenim mrežama, na graničnom prelazu mu je rečeno da je zabrana evidentirana prije dva dana, te da nije povezana ni sa kakvim prekršajem niti aktivnostima koje bi predstavljale osnov za takvu odluku.

Vraneš tvrdi da su mu granične vlasti saopštile i da je spisak osoba kojima je zabranjen ulazak dostavljen iz Crne Gore.

On je poručio da očekuje zvaničan odgovor o tome da li su te informacije tačne i, ukoliko jesu, ko je i na osnovu čega zatražio zabranu ulaska političkim predstavnicima iz Crne Gore.