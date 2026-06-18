Rekao je da je pred njima mnogo posla i da građani očekuju da se odbornici više pozabave njima.

Izvor: Skupština glavnog grada

Sa 30 glasova "za" lider i odbornik Preokreta Srđan Perić je novi predsjednik podgoričkog parlamenta.

Perić se zahvalio Aranitović na dobrom vođenju sjednice i na ukazanom povjerenju.

"Ovu funkciju ne doživljavam kao politički trijumf... Trenutni presjek stanja predstavlja realnost političkog trenutka u Podgorici."

Rekao je da je pred njima mnogo posla i da građani očekuju da se odbornici više pozabave njima.

"Ne očekujem da se usaglasimo oko svega. Interes Podgorice mora biti iznad partijskih interesa", poručio je Perić.